Se reportó el incremento del caudal del río Rímac debido a las intensas lluvias que se vienen registrando en la sierra del país. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), alcanzó aproximadamente los 40 metros cúbicos por segundo.
