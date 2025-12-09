Robaron 1,3 millones de celulares en el 2025 y casi ninguno vuelve a su dueño: ¿por qué el delito no se detiene pese a los bloqueos?

MIRA AQUÍ: ATU da un giro y denuncia penalmente a choferes informales y dueños de vehículos por exposición al peligro

Al día solo se recuperan 292 celulares robados, pese a que se roban más de 4 mil equipos

Las cifras del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) de Osiptel indican que, entre y noviembre de este año, se han reportado 1,339,272 robos de celulares en todo el país. De acuerdo con esa cantidad, se establece que en el 2025, en promedio, se roban 4.010 equipos al día en el Perú.

Otros datos que arroja el Renteseg es que el día en más que se reporta robos de celulares es el lunes (4848.34), seguido de sábado (4207.92) y domingo (4149.19), ya que son los días con mayor movimiento de personas, según Osiptel. Otro punto para destacar es que los hurtos de teléfonos móviles ocurren principalmente entre las 10 a.m. y 7 p.m., periodo en el que se perpetran entre 250 a 300 equipos por hora.

Días en que más se registran más robos de celulares en el 2025 Cantidad Lunes 4848.34 Sábado 4207.92 Domingo 4149.19

Las marcas de celulares más robadas son Samsung (360.666), Redmi (308.900), Honor (160.720), Motorola (126.597), Apple (111.386), ZTE (61.200), Oppo (47.748), Huawei (44.982), entre otras.

Marcas de celulares más robados en el 2025 Cantidad Samsung 360.666 Redmi 308.900 Honor 160.720 Motorola 126.597 Apple 111.386 ZTE 61.200 Oppo 47.748 Huawei 44.982

Si bien en el Perú se registra el robo, en promedio, de 4010 celulares al día en lo que va del 2025, esa cifra es menor en comparación al 2017, cuando se reportaban la sustracción diaria de 6456 equipos. La cantidad disminuyó considerablemente en el 2020 debido la cuarentena por la pandemia del COVID-19. A continuación el detalle por cada año: 2018 (6278), 2019 (6003), 2020 (2951), 2021 (3703), 2022 (4684), 2023 (4677) y 2024 (4287).

Promedio de celulares robados al día por cada año Cantidad 2017 6456 2018 6278 2019 6003 2020 2951 2021 3703 2022 4684 2023 4677 2024 4287 En lo que va del 2025 4010

De acuerdo con el director de Fiscalización e Instrucción del Osiptel, Luis Pacheco, esta disminución se debe a la implementación de medidas de control, como el bloqueo de dispositivos móviles robados, clonados o aquellos que no están registrados en la lista blanca del Renteseg y que presentan historial negativo.

Osiptel precisó que en el Renteseg se indica que se han recuperado, entre enero y noviembre, 97,683 teléfonos móviles, es decir, un promedio de 292 equipos al día, aunque esa información solo se refiere a celulares que tuvieron un reporte previo de pérdida o supuesto hurto de los mismos usuarios ante las operadoras y que luego fueron desbloqueados tras ser recuperados por los mismos abonados.

Aseguró que dicha información no incluye las estadísticas de equipos móviles recuperados físicamente por la Policía en sus operativos, ya que esos casos no forman parte del registro que reportan las empresas operadoras al Osiptel.

¿Por qué no se recuperan más celulares y qué impide hacerlo?

Los especialistas coincidieron en señalar que las empresas operadoras de telefonía móvil deberían tener una participación más activa en la lucha contra el robo de celular, pues consideran que tendrían que dejar inutilizables los equipos reportados como hurtados.

El general PNP (r) Carlos Tuse explicó que los robos de celulares continúan porque los delincuentes saben que le pueden un segundo uso tras cambiar el IMEI del equipo. “Las operadoras están aceptando el uso de los teléfonos robados con cambio de IMEI y de chip. Lo cierto es que las operadoras siguen facturando porque esos teléfonos los delincuentes roban no para sacarlos del mercado, sino para reciclarlos en un mercado paralelo”, afirmó.

“Si el teléfono ya no puede ser utilizado para llamar, entonces ya no tendría sentido el robo. Las grandes responsables son las operadoras. Sacan una lista negra de celulares robados, pero que al final le sirve a la delincuencia, ya que, en Las Malvinas, el sujeto que vende los teléfonos móviles robados le dice al comprador que el equipo está ‘limpio’ y que no figura en esa lista negra de Osiptel”, agregó.

Exdirector de la PNP Eduardo Pérez Rocha.

Por su parte, Eduardo Pérez Rocha, excomandante general de la Policía, recordó que existe una norma que obliga a las empresas de telefonía a desactivar los celulares robados, pero cuestionó que esa medida no se concrete en su totalidad. También lamentó que se sigan vendiendo chip sin mayor control, incluso a través de las redes sociales.

Además, indicaron que los operativos en los mercados negros de reventa de celulares robados, como Las Malvinas, no tienen mayor impacto en la lucha contra dicho delito, pues remarcaron que los vendedores migran a otros lugares, pero los robos no se detienen.

“Puede ser un operativo muy exitoso para la fotografía, ya que se incautan 2 mil o 3 mil teléfonos robados, pero no está por ahí el tema, pues si quieren atacar el problema de raíz deben hacer que el equipo no pueda ser utilizado por ninguna operadora. En caso incumplan, a las empresas de telecomunicación se les aplicará penalidades o multas”, afirmó.

Como algo “figurativo” calificó Pérez Rocha la decisión del Gobierno de intervenir los mercados negros de venta de celulares robados. Recordó que actualmente está vigente un estado de emergencia, pero las autoridades no han realizado más acciones para desarticular a las bandas criminales dedicadas a ese delito.

Tuse indicó que los factores que desincentivan la recuperación de los celulares robados y la posterior entrega a sus dueños es que las autoridades no pueden localizar a sus propietarios tras el cambio de IMEI y que los ‘revendedores’ de los equipos no son enviados a la cárcel.

“Pareciera que los volvieron a poner en el mercado de manera clandestina porque no hay manera de llegar al propietario, tras el cambio del IMEI. No hay forma de que recupere su celular”, afirmó.

“No sabemos qué se hacen con los teléfonos recuperados, no hemos escuchado reportes de adónde van o cómo determinaron a sus dueños si ya la numeración (del IMEI) cambió”, agregó.

A su turno, Eduardo Pérez Rocha también cuestionó que no sepa el destino de los celulares recuperados. “Si vemos la cantidad de operativos que se realizan en Las Malvinas, ¿qué se hacen con esos celulares incautados? Se supone que los propietarios de esos celulares tienen que ir para identificar y demostrar que es su celular, pero las personas que no van, ¿qué hacen con esos celulares? No sería nada raro que estén regresando nuevamente a las organizaciones criminales dedicadas a la reventa”, aseveró.

Policías incautan celulares de dudosa procedencia en la galería Las Malvinas que luego fue clausurada de forma temporal.

Al respecto, un reportaje de investigación de El Comercio en el 2023 evidenció que un grupo de policías que incauta celulares en Las Malvinas revenden los equipos, regresándolos al mercado negro. Los malos agentes podían recibir al día hasta 3 mil soles por revender unos 10 teléfonos móviles reportados como hurtados.

Plantean sanción de cárcel para sujetos que clonen IMEI

Cluber Aliaga, exministro del Interior, indicó que se debería implementar una interconexión en tiempo real entre la Policía, operadoras y Osiptel tras el reporte de un celular robado.

También indicó que se tendría que intensificar la inteligencia operativa que permita hacer seguimiento a bandas dedicadas al robo y al ‘reflasheo’ de IMEI, así como el fortalecimiento de unidades policiales especializadas en cibercrimen y ciberrastreo.

Aliaga afirmó que no existe un sistema público de seguimiento del equipo recuperado y que muchas víctimas no recuperan su celular porque no hay celeridad en los procesos. “Se debe implementar una plataforma única donde la víctima pueda ver el estado de su caso, la recuperación del equipo y dónde recogerlo. Debe existir un cruce automático entre PNP, Ministerio Público y operadoras para validar la propiedad del celular”, puntualizó.

Cluber Aliaga fue ministro del Interior

En el caso de las operadoras, Aliaga indicó que les corresponde aplicar un bloqueo automatizado e inmediato del IMEI reportado, así como identificar y bloquear equipos con IMEI adulterado o clonado y proporcionar la trazabilidad del IMEI desde su activación hasta su inhabilitación.

En esa misma línea, la congresista Sigrid Bazán presentó, en octubre pasado, un proyecto de ley que sanciona con 3 a 5 años de cárcel para quienes vendan o posean sistemas para clonar IMEI de celulares.

Osiptel continúa con el bloqueo semanal de equipos móviles por no encontrase en la lista blanca del Renteseg y estar vinculados a personas con historial negativo. El bloqueo se inició el 25 de noviembre y continuó el 2 de diciembre. Las próximas fechas son 9 y 16 de diciembre. Cada semana se bloquean 100 mil equipos móviles, que en conjunto alcanzarán 400 mil celulares.

Con esta acción, el Osiptel superará la meta proyectada para el 2025, con 2 595 059 equipos bloqueados por no encontrarse en lista blanca y estar vinculados a personas que, de manera reiterada, han empleado IMEI inválidos o clonados.

Respuestas de Osiptel

El Comercio envió a Osiptel una serie de preguntas sobre el tema de las acciones implementadas para combatir el robo de celulares y el funcionamiento del Renteseg.

¿Cuáles son las acciones que Osiptel ha dictado para ayudar a contrarrestar el robo de Celulares?

El Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) se creó con el Decreto Legislativo 1338, es liderado por el Ministerio del Interior y se le dio al Osiptel la responsabilidad de implementarlo y administrarlo, existiendo los siguientes hitos en los últimos años:

En 2018 se implementó el Renteseg y se centralizó los reportes de sustracción de equipos terminales móviles, permitiendo que al siguiente día del reporte los equipos robados eran bloqueados en todas las redes de las empresas operadoras.

En 2019, para desincentivar el robo de los equipos celulares se inició el bloqueo de celulares con IMEI inválido y sus líneas móviles asociadas. A diciembre de 2025, se han bloqueado más de 14 millones de IMEI inválidos y se han suspendido más de 188 mil líneas que vuelven a usar equipos con IMEI inválido .

Desde el 2023, se realizan también bloqueos de IMEI clonados, siendo que a diciembre de 2025 se han bloqueado más de 1.3 millones de IMEI asociados a 3.1 millones servicios móviles.

En abril de 2024 inicio la tercera fase del RENTESEG que en resumen tiene las siguientes funcionalidades:

El bloqueo de terminales móviles reportados como sustraídos o perdidos se realiza inmediatamente en todas las empresas operadoras.

Se crea la lista de equipos validados que pueden operar en el país (lista blanca), con la información reportada por las empresas importadoras y abonados que adquieren equipos en el extranjero.

El Renteseg cuenta con información actualizada de todos los equipos terminales móviles que acceden al servicio móvil de los concesionarios móviles del país ello permite la detección automatizada de:

IMEI invalidados

IMEI clonados

IMEI reportados como sustraídos o perdidos en el Perú y otros países miembros de la Comunidad Andina.

IMEI no registrados en la lista de equipos válidos.

IMEI reportados por Uso Prohibido, entre otros.

Asimismo, el Renteseg cuenta con información de todos los servicios móviles activos, suspendidos o dados de baja reportados por los concesionarios móviles de Perú.

Así también, el Osiptel ha desarrollado herramientas como:

Checa tu IMEI, que permite a los usuarios validar si un equipo terminal fue reportado como sustraído, perdido o se encuentra bloqueado por otro motivo.

Checa si tu cel no está registrado, para que los usuarios validen si tienen equipos no registrados en la lista de equipos validos del Renteseg (lista blanca).

Checa tus líneas, para que los abonados validen los servicios móviles que estarían registrados a su nombre en los concesionarios móviles.

Módulo de Entidades, que permite a la Policía Nacional del Perú, Ministerio Publico acceder a información del RENTESEG en el marco de sus funciones.

En ese mismo sentido, desde el 2025 se inició con el bloqueo de IMEI no registrados en la lista de equipos válidos (lista blanca) y que tengan un historial negativo (debido a que se vincularon previamente a IMEI inválidos o clonados), siendo que a diciembre de 2025 se han bloqueado más de 2 millones de IMEI no registrados en la lista de equipos válidos.

Osiptel.

¿A qué se debe el descenso del robo de celulares en los últimos años?

Las medidas adoptadas por el Osiptel están orientadas a crear desincentivos para la circulación de teléfonos robados mediante el bloqueo frecuente de los códigos IMEI detectados, aunque los mismos sean cambiados por los delincuentes.

Para la implementación y administración del Renteseg están alineadas a las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones; así también, el contar con un sistema que permite mantener la información actualizada de los terminales móviles que acceden a las redes móviles del país, y contar con herramientas de explotación datos tipo Big Data, para permitir la operación de solo los equipos validos que pueden operar en las redes móviles del país (Se automatizó la detección y bloqueo de IMEI inválidos, clonados, entre otros), ha contribuido a una disminución de más del 38% de reportes de sustracción de equipos terminales móviles considerando que el promedio de reportes diarios de sustracción en el 2017 era 6,425 y a noviembre de 2025 el promedio de reportes de sustracción es de 3879 equipos terminales móviles.

Así también, el Osiptel en 2025 ha realizado capacitaciones a diversas unidades de la Policía Nacional del Perú y Ministerio Publico respecto al uso de la información contenida en el Renteseg y el uso de herramientas para la explotación de Big Data de la titularidad de los equipos y líneas telefónicas así como de las vinculaciones de los IMEI con las líneas telefónicas usadas, de manera que, en el marco de sus funciones, puedan contribuir a combatir el robo de equipos terminales móviles en el Perú así como en la investigación de diversos delitos que involucran el uso de líneas móviles como el sicariato, extorsión, estafa, secuestro, etc. El uso de esta herramienta ha sido reconocido por la Policía Nacional de ser de muy alto valor en la ejecución de las investigaciones que les corresponde realizar y que ha ayudado positivamente en la desarticulación de bandas criminales.

Cabe destacar también que solo en el periodo del estado de emergencia el robo de teléfonos cayo aún más, con 4.2% de reducción adicional a nivel nacional.