La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, informó que las decisiones relacionadas a las medidas que se aplicarán en las playas del país se tomarán según la situación de cada región.

En declaraciones a ATV, la ministra explicó que existen playas en el norte en las que los accesos son muy limitados, pues solo pueden ingresar quienes están hospedados en determinados complejos hoteleros.

“El caso de las playas, lo vamos a evaluar región por región este miércoles en Consejo de Ministros. Hay que entender que no es lo mismo una playa como la Costa Verde, que está abierta al público, que una playa del norte como Punta Sal, donde solo acceden quienes están hospedados en determinados hoteles en los que se controla el aforo. Hay que focalizar las medidas”, aseveró.

La ministra señaló que ha constatado que las playas del norte del país están condiciones de respetar los protocolos de seguridad y que es posible tomar medidas que no afecten al sector turismo.

“Hemos recibido el encargo para evaluar las condiciones de este turismo que están relacionados a la playas y qué garantías dan para los protocolos. Puedo decir que que he ido a Punta Sal y Zorritos y he visto algo muy ordenado, agradezco que no se hayan acelerado y eso nos permite tener un control y garantizar que las playas sean seguras”, agregó.

En otro momento aseveró que, a diferencia de Europa, el Perú ha presentado una apertura escalonada y progresiva de las actividades económicas, por lo que es menor probable que se dé una segunda ola de contagios de COVID-19.

“Tenemos que tener en cuenta que hemos tenido una apertura muy controlada, hemos ido abriendo actividades progresivamente. No hemos abierto bares ni discotecas, ni eventos públicos. Algo que sí se ha dado en otro países”, refirió.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Walter Martos se pronuncia sobre el cierre de playas en verano

Walter Martos se pronuncia sobre el cierre de playas en verano

TE PUEDE INTERESAR