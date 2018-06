Rodolfo Gaitán tuvo tensa discusión con Federico Salazar al defender a su hijo

El cantante Rodolfo Gaitán Castro defendió a su hijo, Piero Gaitán García, de las acusaciones de violación contra una jovencita en Miraflores. Durante la entrevista en Primera Edición, el padre tuvo una tensa discusión con el periodista Federico Salazar.

Ayer, la Primera Fiscalía Provincial Penal de Miraflores formuló una denuncia penal contra Piero Rodolfo Gaitán García, Diego Matheo Tessalio Núñez Pérez y el actor Javier Dulzaides López, para quienes se ha solicitado nueve meses de prisión preventiva, por la presunta violación de una joven de 23 años, ocurrida en una vivienda ubicada en la cuadra 5 de la calle Francia.

En la entrevista, Rodolfo Gaitán Castro negó que se haya cometido una violación y menos que su hijo haya mantenido relaciones sexuales con la joven anfitriona. Señaló que Diego Núñez fue quien subió a una habitación con la víctima pero que no hubo violencia. “Javier y Piero escucharon una algo pero no gritos ni nada extraño. Luego la pareja bajó y se retiraron”, dijo.

Agregó que a su hijo le están haciendo daño y que la joven ha cambiado de versión incriminándolo. “Ella está mintiendo y el médico legista se equivocó (…) hay mucha población que defiende a las mujeres, pero en este caso están haciendo daño a mi hijo”. Sin embargo, el momento tenso llegó sobre el final de la entrevista.

Rodolfo Gaitán Castro: Ustedes se están dejando llevar por esto (señala un informe que acusa a su hijo)…

Federico Salazar: No, usted se está equivocando. No nos dejamos llevar por nada. Usted no nos puedo atribuir nada de eso. Nosotros estamos haciendo preguntas…

RGC: pero sus preguntas tienen que ser con solidez, con fundamento…



FS: No, ninguna solidez. Tenemos que hacer preguntas, la solidez está a cargo de usted.

RGC: y lo voy a demostrar. Ojalá todos ustedes entiendan que así no se debe actuar…

Luego, Gaitán Castro pidió un poco de agua, pero Federico le dijo que la entrevista estaba por concluir.

RGC: Quiero que se pongan en el pellejo de un padre y en el pellejo de un hijo, de un niño intachable que está pagando algo que no cometió



FS: Nosotros no etenos que ponernos en ningún caso…

RGC: Son seres humanos



FS: Soy periodista y no tengo prejuicios ni a favor ni en contra.



RGC: En el tono de voz ya piensan que mi hijo es un delincuente.



FS: Olvídese de nuestro tono de voz

RGC: A mí sí me importa tu tono de voz. Me vas a tener que pedir disculpas.

FS: No le voy a pedir ninguna disculpa porque no he dicho nada. He hecho preguntas

RGC: Tu tono de voz me incomoda.

FS: Voy a tener que cuidarme del tono de voz depende con quien hable…