La nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta, indicó que durante su gestión priorizará la seguridad de las mujeres y de los miembros más vulnerables del grupo familiar, pues son los más afectados ante la crisis generada por el avance del coronavirus (COVID-19).

En esa línea, explicó que uno de los desafíos que tiene su sector son las demoras por parte del sistema de justicia, pues las audiencias no pueden llevarse a cabo con normalidad y los tiempos de espera se extiendan.

“La situación de los niños y mujeres se agudiza porque el Poder Judicial se ha vuelto más lento, las audiencias son virtuales, hay audiencias que se programan recién para el 14 de octubre. Ese es un asunto que tenemos que abordar con el Poder Judicial, con mucho respeto, porque es el ciudadano quien merece tener el mejor apoyo. Las mujeres la hemos pasado no tan bien [en este contexto de pandemia], pero tenemos que poner los reflectores en la seguridad de ellas”, señaló a RPP.

Sasieta señaló que su sector no puede tener una determinada tendencia política, sino trabajar a favor de las mujeres y los niños. “No podía decir que no aceptaba el cargo por un cálculo político. Hay que entender que este ministerio no puede tener un color político. Yo he atendido a mujeres y niños y nunca he pregunta por la afiliación política de nadie”, aseveró. ,

Además, adelantó que su sector no debe ponerse objetivos a largo plazo, sino buscar metas que puedan cumplir en el marco del último año de Gobierno que queda.

“Vamos a trabajar intensamente para empaparnos rápidamente del tema tenemos solo 11 meses y en esos 11 meses no hay que pensar en lagos plazos, necesitamos acciones inmediatas. Por eso para nosotros no pueden existir los sábado y los domingos”, agregó.

Sasieta, quien se desempeñó como congresista en el periodo 2006-2011, juramentó como titular del Ministerio de la Mujer el último jueves en reemplazo de Gloria Montenegro.