En los últimos días, las madrugadas de los vecinos de la calle San Martín, en Miraflores, se han vuelto un suplicio. El intenso ruido proveniente de una obra en la zona ha generado malestar, estrés y, sobre todo, la imposibilidad de conciliar el sueño.

Ante esta situación, los residentes presentaron su denuncia ante la municipalidad distrital. Sin embargo, desde esa comuna señalaron que el permiso de construcción fue otorgado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), sin que existiera —según indicaron— comunicación ni coordinación previa con el gobierno local.

Asimismo, en diálogo con El Comercio, la Municipalidad de Miraflores indicó que en ningún momento ha otorgado algún tipo de permiso para trabajos a altas horas de la noche y que ya sancionó a la empresa constructora (Edifikarte Grupo Inmobiliario) como parte de sus acciones de fiscalización.

Si bien precisó que es la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) la entidad competente para otorgar autorizaciones en este tipo de obras —como la construcción de edificios—, la empresa fue sancionada por no adoptar las medidas necesarias para reducir al mínimo el impacto en los vecinos. Entre las infracciones detectadas figura la realización de trabajos en horarios inadecuados.

Detalles de la denuncia

Tras varios días viviendo un martirio, los vecinos de la calle San Martín y alrededores decidieron contar, mediante publicaciones en redes sociales, lo que ocurría durante la madrugada. En uno de los videos se escucha un fuerte ruido repetitivo de golpes entre estructuras metálicas. La grabación corresponde al viernes 20 de febrero, cerca de la 1:50 a.m.

En otro video, que data del mismo día, pero a la 1:20 a.m. se oye un ruido similar de martillazos y de estructuras metálicas que eran instaladas en un horario no adecuado.

Obra en Miraflores trabaja durante horarios de madrugada en una zona completamente residencial, tienen permiso para laborar de 11 a 5 am jueves, viernes y sabado.

La persona que graba el momento incluso narra que el ruido inicia a las 11 de la noche aproximadamente y se extiende hasta las 5 de la mañana. Del mismo modo las denuncias y videos se repiten en plataformas como Instagram y TikTok.

¿Qué dice el municipio?

A través de un comunicado, la Municipalidad de Miraflores informó que las autorizaciones para este tipo de instalaciones son otorgadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, ya que implica el cierre de vías metropolitanas y locales. No obstante, enfatizó en que “estas autorizaciones no facultan a las constructoras a perturbar la tranquilidad del vecindario”.

“En salvaguarda de los vecinos, nuestra comuna fiscalizó las condiciones de seguridad y realizó mediciones de ruidos molestos en diferentes puntos del distrito donde se realizaban estas instalaciones. Los operativos continuarán y la labor fiscalizadora se dará durante todo el proceso constructivo”, sostuvo.

Al respecto, el urbanista Aldo Facho explicó que todo lo que implique permisos para ocupar las vías lo emite la comuna metropolitana. “Si necesito ocupar parcialmente una avenida para realizar una obra debo pedir permiso a la metrópoli y ahí me dan el permiso para la ocupación en una franja horaria determinada”, sostuvo. “Sin embargo, los horarios para poder trabajar en una obra convencional lo determina el distrito. La metrópoli podría dar un horario en un contexto excepcional”, añadió.

La empresa fue multada por no tomar las medidas correspondientes para afectar en lo más mínimo a los vecinos. (Foto: Jesús Saucedo)

En tanto, la comuna distrital indicó que como resultado de estas acciones de fiscalización se impusieron las multas correspondientes y se dispuso la paralización de los trabajos, conforme a la normativa vigente edil (ordenanzas 418, 440 y 658).

“La Municipalidad Distrital de Miraflores reafirma su compromiso con el orden, la seguridad y el respeto a la tranquilidad que merecen todos los vecinos de nuestra jurisdicción”, expresó.

En tanto, este Diario intentó obtener alguna respuesta o un pronunciamiento de la MML por este episodio ocurrido en Miraflores, sin embargo, desde la comuna señalaron que no se van a pronunciar sobre el tema.

¿Qué dice la norma?

En diálogo con El Comercio, la Municipalidad de Miraflores precisó que, en este caso, la empresa constructora gestionó ante la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) la autorización para el cierre de vías, una medida que —indicó— resulta necesaria por razones de seguridad, como el ingreso de camiones de gran tonelaje o grúas de gran tamaño. En ese punto, la comuna distrital señaló estar de acuerdo.

No obstante, remarcó que ello no exime a la empresa de coordinar previamente con el municipio miraflorino, dado que se trata de una intervención que se ejecuta dentro de su jurisdicción.

“La MML puede dar mil autorizaciones para este tipo de cosas y los constructores ya saben que el permiso se les solicita a ellos. Eso está conforme. Pero ello no le quita el que deban coordinar con nosotros, para saber del tema. Lima les puede dar autorización para poner sus estructuras de madrugada, pensando que así nos hace un favor por el tema del tránsito, pero en el caso puntual de la calle San Martín se trata de una vía local, muy delgada, con muchas viviendas alrededor“, explicó.

La calle San Martín es una vía angosta y llena de viviendas alrededor. (Foto: Jesús Saucedo)

En ese sentido, el municipio miraflorino comentó que hacer un trabajo de madrugada, en una calle estrecha y con cientos de familias descansando, obviamente va en contra del vecindario. “Fuimos alertados por los mismo vecinos e inmediatamente actuamos”, manifestó.

“El día viernes continuaron los trabajos, se hizo la inspección por ruidos molestos y temas de seguridad, y se les multó. Lo importante aquí es que por mas autorización que tengan de MML, ellos no pueden venir a perturbar el descanso de los vecinos de Miraflores”, expresó.

La comuna de Miraflores exhortó a las inmobiliarias a coordinar previamente con el distrito para dar a conocer las acciones a realizar durante las obras. (Foto: Jesús Saucedo)

Añadieron que no es la única construcción en el distrito que comprende la movilización de grúas de gran tamaño. A raíz de esta denuncia, informó que el último fin de semana se ha fiscalizado varias obras similares. “El horario de construcción o trabajos en Miraflores es de mañana hasta la tarde, hay un horario. En ningún momento se permiten trabajos de madrugada, por el tema de los ruidos“, sostuvo.

“Necesitamos que las empresas constructoras por favor tengan la buena costumbre de acudir la municipalidad distrital y coordinar. No queremos poner trabas, pero nuestra labor y competencia es cuidar el interés de los vecinos. A las 2 de la mañana no se puede estar martillando pues”, agregó la comuna.