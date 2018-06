Historias de rusos con corazón blanquirrojo

No es aficionada al fútbol, pero su papel ha sido clave para muchos peruanos que han viajado a Rusia a alentar a la Blanquirroja en la Copa del Mundo.



Oksana Kiyan, de 37 años, nacida en la ciudad de Tiumén, enseña su idioma natal en el Centro Ruso de Ciencia y Cultura en el Perú, ubicado en Jesús María.

. El Comercio

La frase que aparece arriba, lo más parecido a ¡Arriba Perú!, es una de tantas expresiones que incluyó en sus clases, pues se triplicó el número de alumnos que alistaban maletas para ir Rusia y en consecuencia con la necesidad aprender lo básico de esta lengua indoeuropea. Eso desde que la selección logró la hazaña de volver a un Mundial después de 36 años.

Más por trabajo que por afición, su esposo se encuentra en Rusia y asistirá de paso a los partidos de Perú. Ella, en cambio, se quedó trabajando en Lima. Sin embargo, este sábado, para el debut de Guerrero y compañía ante Dinamarca, suspenderá las clases.

“Nadie va a asistir, ya me dijeron”, dice Oksana. Ese día, ella mirará el encuentro en casa junto a sus niños de 5 y 10 años. “Mis hijos ya me dijeron que quieren verlo. Tienen listas sus camisetas y el maquillaje para la cara”.

Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, en los últimos 12 meses visitaron nuestro país como turistas unos 8.500 rusos, pero no todos pisaron estas tierras para visitar Machu Picchu u otros de nuestros atractivos turísticos, pues hay quienes vinieron para quedarse. Los rusos que residen en el Perú –mayoritariamente en Lima– son 358, de acuerdo con cifras de Migraciones.

Una de ellos es Ekaterina Panchenko que, a diferencia de su compatriota Oksana Kiyan, es fanática del fútbol peruano y le pone especial atención al desempeño en las canchas del capitán Paolo Guerrero.

“El primer partido que vi de Perú fue en el 2012, durante las Eliminatorias para el Mundial en Brasil. Desde ese momento, en que vi jugar a Guerrero, me hice hincha de la selección y no me he perdido un solo partido”, cuenta Ekaterina, que a sus 35 años está felizmente casada con un arequipeño que conoció hace 11 en un bar del estado de Carolina del Norte (EE.UU.).

Ellos tienen una hija de 9 años y viven en un departamento en Miraflores, un espacio limeño que por su cercanía al mar a ella le trae recuerdos de Kaliningrado, la ciudad rusa en la que nació y que fue elegida sede de este Mundial.

Podría haber viajado a su país para vivir la fiesta futbolera de cerca, pero prefirió disfrutar la comodidad que le da el sillón de su casa.

Ekaterina no hinchará por la selección rusa. Es más, hoy no verá el partido inaugural en que el anfitrión medirá fuerzas con Arabia Saudí. Lo que no se perderá por nada es el Perú-Dinamarca. “Tienen que ganar. Los chicos juegan bien. Creo que el resultado será 2 a 1 y Guerrero anotará los dos goles”.

—Tienen DNI—

Oksana Kiyan y Ekaterina Panchenko son rusas que adquirieron la nacionalidad peruana recientemente. Y no son casos aislados. Un total de 21 rusos se nacionalizaron, contando desde diciembre del 2016.

Ayer, Irina Goltyaeva participó en una ceremonia de nacionalización en la sede de Migraciones, en el Cercado. Junto a otros 19 extranjeros de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos, México, Venezuela, Cuba, Haití y Palestina se puso la camiseta peruana y entonó el himno nacional.

Esta pianista rusa vive en Lima desde hace 17 años, luego de casarse con un peruano que conoció en una universidad en Rusia. Ambos son padres de un joven de 22 años, quien hace un tiempo tomó la decisión de volver al país que dejó de niño. “Sé que ahora él está organizando a algunos hinchas para alentar a la selección de Perú en Rusia”, cuenta Irina.

Alexandre Ratnikov se nacionalizó peruano hace un par de semanas. Llegó de 3 años, cuando su abuelo ruso vino al Perú como asesor militar. Ahora, a sus 22 años, este joven ruso vive en Piura y estudia Ingeniería Civil.

No es fanático del fútbol, más bien prefiere el automovilismo. Pese a eso, no se pierde los partidos de la selección, menos ahora que, luego de varias eliminaciones sufridas, ve en Perú un equipo con buen fútbol y goles.