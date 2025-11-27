Rutas de Lima anuncia que deja de operar vías concesionadas: ¿Quién asumirá el mantenimiento, qué escenario legal se avecina y qué estrategia aplicará la MML?

El anuncio de Rutas de Lima de que dejaría de operar la concesión de peajes en la capital desde el 2 de diciembre ha generado la pregunta sobre quién asumirá el cobro del peaje y mantenimiento de las vías, así como cuáles son las consecuencias legales que traería la decisión de la concesionaria.

La empresa alegó que prácticamente ha perdido la totalidad de sus ingresos desde el 5 de noviembre, cuando se inició la suspensión del cobro de peajes en las casetas de Punta Negra y Villa por orden del Poder Judicial y que eso ha consumido “de manera acelerada sus reservas de caja operativa”.

Rutas de Lima alega que no cuenta con recursos para sostener la operación en las vías concesionadas. (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec) / Julio Reaño

Además, aclaró que no está abandonando la concesión, sino que “le es imposible seguir operando sin ingresos ni caja”. Recordó que cuenta con 600 trabajadores y que los gastos de operación y mantenimiento de las vías concesionadas ascienden a S/25 millones mensuales

“El 11 de noviembre, RDL anunció que, sin los ingresos de peaje, se vería obligada a dejar de operar la concesión en un plazo de 3 semanas, porque sus reservas de caja se agotarían. El día 2 de diciembre se cumple el plazo anunciado por RDL y en esa fecha tendría que dejar de operar”, remarcó la empresa en su comunicado.

Un punto que cabe resaltar de la posición de Rutas de Lima es el referido al tema del traspaso de la operación, pues asegura que ha convocado de manera reiterada a la Municipalidad de Lima a reuniones, pero que no se ha concretado “por la falta de respuesta de la MML”.

MML considera “un abandono” decisión de Rutas de Lima de dejar operar vías concesionadas

La Municipalidad de Lima considera que el anuncio de Rutas de Lima de dejar de operar las casetas de peaje por la suspensión del cobro de tarifas representa un “abandono” de vías concesionadas, pese a que aún está vigente un contrato, según señaló el abogado de la comuna, Wilber Medina, a El Comercio.

El letrado consideró que la concesionaria, si es que pretende dejar de operar, debió recurrir a un tribunal arbitral internacional para pedir la resolución del contrato porque sus ingresos han disminuido por acción de terceros.

“Solo hemos tenido una reunión (con la concesionaria). En ese momento, ellos decían que querían iniciar el proceso para entregar la concesión, pero la respuesta de los funcionarios de la MML fue que Rutas de Lima no puede abandonar la concesión porque está vinculado a un contrato, y que si abandona la concesión, aún con el contrato vigente, va a incurrir en responsabilidades penales, civiles y administrativas”, afirmó Medina.

“Como consecuencia de actos de terceras personas que no forman parte de la relación contractual, el concesionario ha sufrido la suspensión del cobro y han disminuido sus ingresos, y lo que se le dijo como corporación es que, frente a este hecho, que es un hecho sobreviniente, lo que tenía que hacer es recurrir al tribunal arbitral y contar lo que ha ocurrido y pedir la resolución del contrato. Una vez que el tribunal declara la resolución del contrato, recién la empresa está en libertad de retirarse. Mientras eso no ocurra, la empresa no puede retirarse”, agregó.

Wilber Medina es abogado de la Municipalidad de Lima

Precisó que la MML se verá en la “obligación” y “en contra su voluntad” de brindar de mantenimiento a las vías concesionadas “a consecuencia del abandono” de Rutas de Lima. Precisó que ese servicio implicará auxilio médico, auxilio mecánico, controles, limpieza y señalización. En ese contexto, recordó que Emape ha mantenido operativas las vías de la capital por más de 50 años y que sí tiene experiencia.

“Como se trata de la ocupación de un área que todavía está sujeto a un contrato de concesión, lo único que se hará es mantener y conservar la operación, los servicios auxiliares para garantizar la transitabilidad, pero no se va a cobrar un sol. Se va a financiar la operación con recursos propios de la MML”, precisó.

El abogado indicó que la Municipalidad de Lima ha enviado oficios al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez; a la Contraloría, a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, a Indecopi, al Poder Judicial y a la Policía para advertirles que el concesionario hará abandono de las vías bajo su administración, pese a que el contrato está vigente. “Lo inmediato es poner en conocimiento de las autoridades peruanas, sobre todo las penales, para que ellos actúen de acuerdo con sus competencias”, aseveró.

¿Cómo se inició la controversia entre la MML y Rutas de Lima?

Claudio Cajina, abogado especializado en resolución de controversias complejas, recordó que este tema de las disputas entre Rutas de Lima y la Municipalidad de Lima se inicia en 2017, cuando la comuna decide suspender la instalación de un peaje espejo en la caseta ubicada en la Panamericana Norte, a la altura de Puente Piedra, ante la protesta de los vecinos, pese a que el contrato de concesión estipulaba la implementación de una garita de peaje en el sentido de sur a norte. Luego, la MML determinó de manera definitiva que ese peaje no va y, tiempo después, se suspendió el cobro de la tarifa en la plaza Chillón.

Recordó que eso motivó que Rutas de Lima lleve estos dos casos ante un arbitraje en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), los cuales ganó y que fueron ratificados en los tribunales de Estados Unidos. Incluso, indicó que hay en camino un nuevo arbitraje, pero esta vez ante el CIADI.

“Se activará el arbitraje para reclamar todos los daños que se han generado por estas distintas acciones en el extremo de los hechos que no han sido arbitrados hasta ahora. Lo de Chillón ya tuvo un arbitraje, que ha ganado Rutas de Lima. Ha habido un segundo arbitraje por el cierre de la segunda parte de Chillón, que también ha ganado la concesionaria. Hay un tercer arbitraje en trámite que la concesionaria presenta por el tema de la caducidad de la concesión que hizo Rafael López Aliaga”, argumentó.

“Lo que se viene es un arbitraje de inversión, ya no presentado por la concesionaria directamente, sino por su accionista Brookfield, para lo cual se invocará al tratado que existe con Canadá. Eso sí será un arbitraje CIADI, donde imagino que van a reclamar por todas las pérdidas generadas y por las ganancias que han dejado de percibir, teniendo en cuenta que esta concesión tenía bastantes años por delante”, añadió.

El peaje de Chillón fue el origen de la controversia entre la Municipalidad de Lima y Rutas de Lima.

Cajina explicó que en el proceso ante el CIADI el demandando no es la Municipalidad de Lima sino el Estado peruano y que la ejecución de la resolución de dicha instancia se puede ejecutar, de serle favorable al demandante, en cualquier país en el que el Perú tenga activos.

“En este caso el demandado no va a ser la Municipalidad de Lima sino el Estado peruano y la ejecución de ese laudo puede no necesariamente hacerse en Lima, sino eventualmente pudiera intentarse ejecutarse hacia el Estado peruano en Estados Unidos o en algún otro país donde la concesionaria crea que el Estado peruano tiene activos que puedan ser embargados”, explicó.

MML brindará servicios en vías concesionadas solo si Rutas de Lima deja de operar los peajes

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aclaró que la MML solo brindará el servicio de atención y mantenimiento en las vías concesionadas en caso Rutas de Lima concrete su decisión de dejar de operar en los próximos días, ya que el contrato actual impide al municipio administrar o recaudar peajes. Precisó que la comuna está preparada ante esa eventualidad.

El alcalde detalló que, de ser necesario, la comuna podría asumir tareas de limpieza, seguridad vial, operación de ambulancias y otros servicios destinados a garantizar la transitabilidad en las vías concesionadas.

“No vamos a acceder a la administración del cobro de peajes porque no lo podemos hacer porque hay un contrato”, argumentó el burgomaestre el último martes en un evento público.

Alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

“Lo que vamos a hacer es brindar los servicios ante la posibilidad de que Rutas de Lima decida voluntariamente retirarse. Si fuera así, nosotros, como Municipalidad de Lima, estaremos al servicio de la población para brindar esos servicios, pero no vamos a administrar ni a recuperar los peajes, no podemos ni siquiera cobrar, no estamos facultados para eso, pero sí se retiran, evidentemente se tiene que brindar los servicios”, agregó.

Reggiardo precisó que la MML no asume el control de los peajes que administra Rutas de Lima porque prefiere evitar cualquier problema legal más adelante con dicha empresa. “Lo podríamos realizar en la medida que nuestro equipo legal nos dé la vía para hacerlo sin que tengamos problemas posteriores con la empresa”, afirmó.

Sin embargo, semanas atrás, Reggiardo había indicado que no se descartaba la posibilidad de pedir, a través de una medida judicial, la administración temporal de los peajes para que el servicio no se vea afectado. Incluso, anunció, en aquel momento, que no se cobraría peaje de manera temporal.

Además, aseguró que la comuna capitalina intentó coordinar con Rutas de Lima sobre el tema de los peajes, pero que todo quedó estancado cuando la concesionaria presentó un recurso de apelación a la medida que disponía la suspensión del cobro de peajes en las casetas de Villa y Punta Negra.

Lurín espera que no se cobre más peajes en las casetas de Arica y San Pedro

Juan Marticorena, alcalde de Lurín, dijo esperar que la decisión de Rutas de Lima de dejar de operar las vías concesionadas también incluya las casetas de peaje que tiene instaladas en la zona de Arica y San Pedro. Recordó que el cobro de peaje en la garita de Conchan fue suspendido en abril pasado.

En diálogo con El Comercio, el burgomaestre consideró que el municipio de Lima, en coordinación con el MTC, debe realizar los trabajos de mantenimiento, limpieza y seguridad, servicio de grúas en las vías concesionadas, pero que eso no lleve a que se siga cobrando peaje.

“Los vecinos de Lurín y yo, como alcalde, no vamos a permitir que, como Rutas de Lima ya se retiró, ahora venga Emape y la Municipalidad de Lima a querer cobrar peaje”, puntualizó Marticorena.

Los vehículos ya no pagarán peaje en la caseta de Conchán por disposición del Poder Judicial. (Britanie Arroyo/El Comercio)

Remarcó que el tema de los peajes ha afectado el derecho al libre tránsito de los vecinos de Lurín, ya que deben pagar para poder entrar y salir del distrito. “Nos han encerrado”, afirmó.

En ese contexto, Marticorena explicó que en los próximos días se iban a realizar dos diligencias de inspección por los hábeas corpus que ha presentado contra Rutas de Lima y la MML por afectar el libre tránsito y cuyos objetivos son que se deje sin efecto el cobro de peaje en las garitas de Arica y San Pedro y que las autoridades asuman su responsabilidad por la actual situación de abandono del puente Conchán.

Aseguró, además, que Rutas de Lima no ha realizado ninguna mejora de la infraestructura vial en Lurín, ya que, según dijo, solo ha efectuado el pintado de las pistas, implementación de señalética y un mantenimiento superficial de los puentes peatonales.