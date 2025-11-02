La concesionaria Rutas de Lima reanudó desde las 00:00 horas del domingo 2 de noviembre el cobro de peajes en las casetas de Villa y Punta Negra, ubicadas en el tramo sur de la Panamericana Sur, luego de que la empresa presentara una apelación contra la sentencia que ordenaba suspender dicho cobro.

A través de un comunicado, la empresa explicó que, conforme al artículo 22° del Código Procesal Constitucional, la interposición de la apelación suspende los efectos de la resolución judicial mientras no adquiera carácter definitivo. En ese sentido, la compañía argumentó que la medida judicial carece de efecto inmediato hasta que el recurso sea resuelto por la instancia superior.

El reinicio del cobro ocurre después de que el Poder Judicial declarara fundada en parte una demanda de hábeas corpus presentada por la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar, la cual alegaba la vulneración del derecho constitucional al libre tránsito, al no existir vías alternas para los conductores en el tramo concesionado.

Tras recibir la notificación judicial, Rutas de Lima suspendió temporalmente el cobro en todas las estaciones del tramo sur, argumentando razones de seguridad para su personal y los usuarios, mientras evaluaba las acciones legales correspondientes. No obstante, con la apelación formalizada, la concesionaria reactivó el cobro de peajes, al considerar que la sentencia aún no es firme.

En su pronunciamiento, la empresa exhortó a las autoridades a respetar los procedimientos legales y a no promover acciones que pudieran derivar en alteraciones del orden público. Asimismo, expresó su preocupación por la presencia de autoridades locales y representantes políticos en las casetas de peaje, a quienes acusó de fomentar una “campaña de hostigamiento” contra la compañía y sus inversionistas.

Rutas de Lima reiteró que la concesión del tramo vial permanece plenamente vigente y que el cobro de peajes se realiza conforme a los contratos suscritos con el Estado peruano, en el marco de las normas constitucionales y legales.