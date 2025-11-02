Personal de Rutas de Lima retomó el cobro de peajes en la estación de Villa tras la apelación presentada por la concesionaria ante el Poder Judicial. (Foto: GEC)
Personal de Rutas de Lima retomó el cobro de peajes en la estación de Villa tras la apelación presentada por la concesionaria ante el Poder Judicial. (Foto: GEC)
Personal de Rutas de Lima retomó el cobro de peajes en la estación de Villa tras la apelación presentada por la concesionaria ante el Poder Judicial. (Foto: GEC)

  • Personal de Rutas de Lima retomó el cobro de peajes en la estación de Villa tras la apelación presentada por la concesionaria ante el Poder Judicial. (Foto: GEC)
    Personal de Rutas de Lima retomó el cobro de peajes en la estación de Villa tras la apelación presentada por la concesionaria ante el Poder Judicial. (Foto: GEC)

  • Vehículos transitan con normalidad por la Panamericana Sur tras la reactivación del cobro en los peajes administrados por Rutas de Lima. (Foto: GEC)
    Vehículos transitan con normalidad por la Panamericana Sur tras la reactivación del cobro en los peajes administrados por Rutas de Lima. (Foto: GEC)

  • Caseta de peaje de Punta Negra volvió a operar desde la medianoche del domingo 2 de noviembre, luego de la suspensión temporal ordenada por una resolución judicial. (Foto: GEC)
    Caseta de peaje de Punta Negra volvió a operar desde la medianoche del domingo 2 de noviembre, luego de la suspensión temporal ordenada por una resolución judicial. (Foto: GEC)

  • Vista panorámica del tramo sur de la Panamericana, donde se reanudó el cobro de peajes luego de que la empresa invocara el artículo 22° del Código Procesal Constitucional. (Foto: GEC)
    Vista panorámica del tramo sur de la Panamericana, donde se reanudó el cobro de peajes luego de que la empresa invocara el artículo 22° del Código Procesal Constitucional. (Foto: GEC)

  • Trabajadores de Rutas de Lima supervisan la atención en las garitas para garantizar la seguridad del personal y de los usuarios durante la reanudación del servicio. (Foto: GEC)
    Trabajadores de Rutas de Lima supervisan la atención en las garitas para garantizar la seguridad del personal y de los usuarios durante la reanudación del servicio. (Foto: GEC)

  • Operadores de peaje atienden a conductores en la estación de Villa, en el marco de la restitución del cobro autorizada tras la apelación judicial. (Foto: GEC)
    Operadores de peaje atienden a conductores en la estación de Villa, en el marco de la restitución del cobro autorizada tras la apelación judicial. (Foto: GEC)

  • Flujo vehicular constante en las casetas de peaje del sur de Lima, tras el reinicio del cobro por parte de la concesionaria Rutas de Lima. (Foto: GEC)
    Flujo vehicular constante en las casetas de peaje del sur de Lima, tras el reinicio del cobro por parte de la concesionaria Rutas de Lima. (Foto: GEC)

Redacción EC
La concesionaria reanudó desde las 00:00 horas del domingo 2 de noviembre el cobro de peajes en las casetas de Villa y Punta Negra, ubicadas en el tramo sur de la , luego de que la empresa presentara una apelación contra la sentencia que ordenaba suspender dicho cobro.

MEF transfiere más de S/ 48 millones al Ministerio Público para fortalecer la lucha contra el crimen organizado

A través de un comunicado, la empresa explicó que, conforme al artículo 22° del Código Procesal Constitucional, la interposición de la apelación suspende los efectos de la resolución judicial mientras no adquiera carácter definitivo. En ese sentido, la compañía argumentó que la medida judicial carece de efecto inmediato hasta que el recurso sea resuelto por la instancia superior.

El reinicio del cobro ocurre después de que el Poder Judicial declarara fundada en parte una demanda de hábeas corpus presentada por la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar, la cual alegaba la vulneración del derecho constitucional al libre tránsito, al no existir vías alternas para los conductores en el tramo concesionado.

Tras recibir la notificación judicial, Rutas de Lima en todas las estaciones del tramo sur, argumentando razones de seguridad para su personal y los usuarios, mientras evaluaba las acciones legales correspondientes. No obstante, con la apelación formalizada, la concesionaria reactivó el cobro de peajes, al considerar que la sentencia aún no es firme.

En su pronunciamiento, la empresa exhortó a las autoridades a respetar los procedimientos legales y a no promover acciones que pudieran derivar en alteraciones del orden público. Asimismo, expresó su preocupación por la presencia de autoridades locales y representantes políticos en las casetas de peaje, a quienes acusó de fomentar una “campaña de hostigamiento” contra la compañía y sus inversionistas.

Presidente José Jerí encabeza operativo de control de identidad en San Martín de Porres durante la madrugada

Rutas de Lima reiteró que la concesión del tramo vial permanece plenamente vigente y que el cobro de peajes se realiza conforme a los contratos suscritos con el Estado peruano, en el marco de las normas constitucionales y legales.

