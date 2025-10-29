La empresa Rutas de Lima (RDL) informó que ha dado inmediato cumplimiento a la decisión emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacamac y ha suspendido el cobro de los peajes en las casetas de Villa y Punta Negra, en la Panamericana Sur.
A través de un comunicado, indicó que ya fue notificada de la decisión del Poder Judicial, en el marco de un proceso de habeas corpus iniciado por la Municipalidad de Santa María del Mar.
Asimismo, calificó de “ilegal, arbitraria” y “abusiva” el fallo que ordena a Rutas de Lima suspender el cobro de peajes en las unidades de Villa y Punta Negra, al considerar que es una “violación de las obligaciones internacionales del Estado peruano”.
“Esta nueva decisión judicial priva a RDL del 100% de los ingresos que le restaban después de sucesivas medidas del Estado peruano, y se enmarca dentro de la campaña de hostilidad sin precedentes que sufre la empresa, liderada por la Municipalidad Metropolitana de Lima y en la que han participado diversas entidades del Estado contra RDL y sus inversionistas”, expresó.
“Pese a rechazar categóricamente esta arbitraria decisión, RDL ha dado inmediato cumplimiento a la misma y suspendido el cobro de los peajes en el tramo Panamericana Sur en resguardo de nuestros trabajadores y usuarios y en aras de evitar cualquier tipo de agitación social”, agregó.
Sin embargo, la empresa anunció que se reserva todos sus derechos frente a los actos del Estado peruano que, según su posición, “han desencadenado la destrucción de su inversión”.
El caso
Como se recuerda, el Poder Judicial, a través del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacamac, ordenó este miércoles 29 de octubre a la concesionaria Rutas de Lima SAC suspender el cobro de peajes en las casetas de Villa y Punta Negra.
De esta manera, se restituye el derecho al libre tránsito, y Rutas de Lima debe abstenerse realizar cualquier tipo de cobro hasta que se cumplan las condiciones expuestas en el documento.
Como se recuerda, el municipio distrital en mención interpuso esta acción legal el pasado 14 de marzo de 2024 “por vulneración del derecho a la libertad de tránsito”.
