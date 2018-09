Ruth Cortéz recién podrá “reclamar” a su hijo cuando tramite el DNI

Ruth Cortéz Mauricio, la madre del bebe que fue captado por una mujer en Huaycán, aún no puede estar junto al menor de un mes de nacido. Tras ser hallado, su hijo fue llevado para los exámenes del médico legista a fin de descartar algún daño ocurrido durante su desaparición.



Horas más tarde, tras su ubicación, las autoridades decidieron que sea llevado a un albergue del Inabif, conforme a lo solicitado por la Fiscalía. No obstante, según dijo no le entregaron a su hijo pues no tiene el DNI ni partida de nacimiento del menor.



“No me quiten a mis hijos”, fue el pedido de Ruth Cortéz Mauricio. “¿Por qué se los están llevando al Inabif? No puedo reclamarlo, no me lo permiten. Me dicen que primero saque los documentos”, exclamó la mujer ante las cámaras de América Noticias horas después de reencontrarse con su hijo, quien no cuenta con DNI.



“Soy analfabeta, no tengo los medios económicos, pero no es para que se lo lleven al Inabif. El martes (ayer), iba a realizar los trámites pero pasó todo esto”, agregó la desesperada madre de familia.



Ruth Cortéz señaló que la policía tampoco le deja ver a su hijo porque no cuenta con el documento que acredite su parentesco. Indicó que el menor tampoco cuenta con partida de nacimiento, documento que lo iba a tramitar ayer.