Este miércoles se desarrolló la ceremonia de reconocimiento del nuevo comandante general de la Policía, general PNP Fredy López Mendoza, tras la salida del teniente general PNP Óscar Arriola, quien solicitó su pase a situación de retiro en medio de diversos cuestionamientos por el aumento de la criminalidad y delincuencia en el país.

En el evento desarrollado en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional PNP de Puente Piedra, al que asistieron la presidenta Keiko Fujimori, el titular de la Presidencia de Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el ministro del Interior, César Astudillo, López Mendoza indicó que se necesita una Policía Nacional con herramientas y tecnologías modernas debido a que “la criminalidad ha evolucionado”. Incidió en la necesidad de perseguir y sancionar a los policías implicados en actos de corrupción.

“Nos encontramos en un momento particularmente desafiante, la criminalidad ha evolucionado, se ha organizado, utiliza nuevas tecnologías y diversifica sus métodos. La extorsión el sicariato, el secuestro, el robo agravado constituyen amenazas que nos exige una respuesta firme, profesional, coordinada y, sobre todo, eficaz”, afirmó el nuevo jefe policial.

“La Policía Nacional no puede responder a los desafíos del presente con las herramientas del pasado. Necesitamos una institución moderna, fortalecida y preparada para anticiparse al delito. Una policía que utilice la información, la inteligencia, la tecnología y el conocimiento como instrumentos fundamentales para poder proteger a nuestra sociedad”, agregó.

La presidenta Keiko Fujimori asistió a la ceremonia de reconocimiento del nuevo jefe de la Policía, general PNP Fredy López. (Foto: Ministerio del Interior/X)

Remarcó que su gestión se sustentará en seis lineamientos: el combate permanente contra la criminalidad organizada y transnacional; el control territorial, la prevención y la cercanía con la comunidad; la lucha perseverante contra la corrupción; el respeto, el buen trato, la empatía y la respuesta inmediata al ciudadano; la dignificación y el respaldo al policía y su familia; el entrenamiento permanente y la excelencia operacional.

El comandante general de la PNP remarcó que la acción policial debe constituirse sobre el concepto de que una Policía moderna no debe esperar que el delito ocurra para reaccionar. “Debe estar ahí donde está el ciudadano, conocer su territorio, identificar los factores de riesgo, y anticiparse a las amenazas. Vamos a fortalecer las capacidades preventivas, optimizando el patrullaje y orientando nuestros recursos hacia los lugares donde la ciudadanía más necesita nuestra presencia”, indicó.

Además, enfatizó que su gestión apostará por la investigación y la inteligencia policial. “Hoy enfrentamos a organizaciones criminales que utilizan comunicaciones encriptadas, plataformas digitales, redes sociales y sistemas financieros complejos con el fin de ocultar sus actividades. Frente a ello, necesitamos policías capaces de investigar con mejores herramientas que aquellas utilizadas por quienes delinquen”, refirió.

En ese contexto, indicó que se han identificado las necesidades de las unidades especializadas de la PNP, por lo que orientarán los recursos para fortalecer sus capacidades operativas y tecnológicas a fin de enfrentar los delitos de mayor impacto.

Tras la ceremonia, López Mendoza anunció que se está elaborando un proyecto para efectuar adquisiciones que servirán en el trabajo de investigación policial. Anunció que se reunirá con todos los generales de la PNP para informarles de las nuevas políticas de trabajo y que los objetivos serán reducir los índices de criminalidad. Consultado sobre si retirará al general PNP Víctor Revoredo de la jefatura de la Dirincri, el nuevo jefe de la Policía precisó que realizará una “evaluación del rendimiento y productividad” de cada director de las dependencias policiales.

Presidenta Keiko Fujimori brinda respaldo político y económico a nueva gestión

La presidenta Keiko Fujimori le expresó, durante la ceremonia, al nuevo jefe de la Policía, general Fredy López, su “respaldo político y económico” en su gestión. “Cuente usted con todo el respaldo político y económico de parte de nuestro Gobierno”, afirmó.

La mandataria consideró que el Perú enfrenta actualmente “una lucha decisiva” contra la delincuencia, la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y las organizaciones criminales. Por ello, remarcó que el país necesita una Policía “profesional y moderna”, y que “actúe con inteligencia, rapidez y contundencia”.

“El crimen ha declarado la guerra al Perú y debe entonces el Estado responder con mayor firmeza. En esa respuesta, la Policía siempre ocupará la primera línea”, aseveró.

Preocupante cifra de homicidios en el actual Gobierno

El escenario al que enfrenta el nuevo comandante general de la Policía, general PNP Fredy López, es alarmante, ya que se ha reportado que, entre el 28 de julio y el 14 de septiembre, han ocurrido 267 homicidios.

“A nivel nacional, 196 de los 267 homicidios registrados han sido causados por proyectil de arma de fuego (PAF) esto es el 73.4%. En las regiones bajo constante crisis delictiva e incluso en pleno estado de emergencia, la prevalencia del uso de las armas de fuego supera el promedio nacional: Piura (90.5%), Ica (90%), La Libertad (89.7%), Callao (83.3%), Lima (81.1%)”, señaló el ingeniero electrónico y analista de datos Juan Carbajal.

Incluso, el especialista señaló que la cifra de crímenes perpetrados durante la gestión de la mandataria Keiko Fujimori podría ser mayor y llegaría a cerca de 300. “En tal periodo existen 29 muertes violentas causadas por proyectil de arma de fuego, pero aparecen clasificadas como “IGNORADAS”, siendo la gran mayoría del Callao (9) y Lima Metropolitana (7), principalmente en los distritos de Ventanilla (5) y Comas (3)”, agregó.