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Resumen

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El general PNP Fredy López es el nuevo jefe de la Policía Nacional del Perú. (Foto: Ministerio del Interior/X)
El general PNP Fredy López es el nuevo jefe de la Policía Nacional del Perú. (Foto: Ministerio del Interior/X)
Por Carlos Gonzales

Este miércoles se desarrolló la ceremonia de reconocimiento del nuevo comandante general de la Policía, general PNP Fredy López Mendoza, tras la salida del teniente general PNP Óscar Arriola, quien solicitó su pase a situación de retiro en medio de diversos cuestionamientos por el aumento de la criminalidad y delincuencia en el país.