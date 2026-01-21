Carlos Gonzales
Salud en disputa: enfermeros podrán abrir sus consultorios privados para “descongestionar hospitales”

Los enfermeros ya pueden abrir y atender consultorios privados tras la reciente publicación del Decreto Supremo N.° 001-2026-SA. La medida ha reavivado el debate sobre qué atenciones están autorizados a brindar, qué procedimientos les están expresamente prohibidos y dónde se trazan los límites entre el ejercicio profesional de la enfermería y el de la medicina.

