San Borja | Alberto Tejada: “Haré una auditoría en la municipalidad”

Alberto Tejada Noriega es médico urólogo, fue alcalde de San Borja en dos periodos (2003 al 2010), ministro de Salud y ex árbitro profesional de fútbol. Con 56,94% de votos válidos fue el alcalde más votado de Lima Metropolitana en el último proceso electoral. En esta entrevista habla de las medidas que tomará una vez asuma el cargo el 1 de enero próximo.

— ¿Por qué decidió volver a la gestión municipal después de dos gestiones y haber desempeñado el cargo de ministro de Salud?

No solo estuve como ministro, antes estuve en la Autoridad Autónoma de la Costa Verde, y creo que la experiencia que uno tiene en el Estado es sumamente interesante. Esa experiencia, de cómo se vive la rectoría del Estado a veces sin influencia distrital, me permite sentir que el mejor escenario para hacer gestión pública es lo local, porque está cerca de la comunidad.

— Es el alcalde electo con más alta votación, ¿cómo toma estos resultados?

Tuve muy poca publicidad en la campaña y por eso creo que los resultados han sido el producto del trabajo realizado del 2003 al 2010. Al final de esas dos gestiones, pese a tener un nivel de aprobación alto, sentí que era momento de darle la oportunidad a otra persona. Debe haber una alternancia. Cuando los alcaldes se quedan eternamente en los cargos comienzan también las malas prácticas.

— ¿Cuáles serán sus principales acciones en los primeros 100 días de gestión?

Debo ver el presupuesto para hacer una reingeniería. Hace una década teníamos un presupuesto que era la mitad de lo que ahora hay [S/117 millones]. Sin embargo el 90% se va en bienes y servicios. Tengo que ver qué encuentro. Haré una auditoría en la municipalidad, una adecuada racionalización de recursos [...] y, luego, ya ejecutaremos los proyectos. Priorizaremos planes y proyectos rápidos, sobre todo en salud, y adoptaremos un modelo de un gobierno corporativo para generar transparencia y competitividad.

— ¿Qué propone para reducir la inseguridad?

Nos entrevistamos con el ministro del Interior hace unos días. Creo que el sistema nacional de seguridad ciudadana requiere dividir roles. La municipalidad debe enfocarse en la organización vecinal para ayudar y no estar compitiendo con la policía. Tenemos que especializarnos en prevención, por ejemplo [...] incrementaremos el número de cámaras, pero haremos labor de inteligencia con esa data. Y coordinaremos para que la policía adopte posiciones tácticas: los patrulleros deben estar en los alrededores del distrito para atrapar a los delincuentes.

— ¿Cómo solucionará la congestión vehicular?

Hay que saber cuál será el rol de la Autoridad Única de Transporte, nosotros seremos disciplinados respecto al rol que quieren que cumplamos: el que ellos digan lo cumpliré bien. Tengo que ver dónde está la congestión, y con base en ello trabajar con semáforos inteligentes. También tenemos que ejecutar un sistema para solucionar el problema de los parqueos, e implementar vehículos de transporte masivo que conecten el metro de Lima y el Metropolitano con varias zonas del distrito, una especie de ‘urbanito’ que sea económico e, incluso, gratuito.

— ¿Qué obras de infraestructura priorizará?

Los proyectos vinculados a los servicios básicos, principalmente, salud. No quiero adelantar promesas porque no ofrezco infraestructura ni puestos de trabajo. Para ganar la confianza de la gente hay que decir de qué vives, qué haces. La corrupción es lo que más le preocupa a la gente.

— En sus anteriores gestiones no dejó de atender en su consultorio médico, ¿en este periodo hará lo mismo?

En mis ocho años de gestión manifestaba, con mucho orgullo que trabajo y, ahora, lo seguiré haciendo en mi consultorio desde las 6 de la tarde. La municipalidad es un trabajo a tiempo completo, pero no a dedicación exclusiva, así lo dice la ley. Seguir ejerciendo mi profesión, con limitaciones, es no dejar dudas de qué hago para vivir.

— ¿Cómo ordenará los comercios de la Av. Aviación?

Queremos proponer una incubadora de proyectos, básicamente un laboratorio de innovación que colabore con todos estos negocios para modernizarlos. En la Aviación tiene que trabajarse un corredor que mejore la calle pero también los negocios.