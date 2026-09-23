Escolares protagonizan pelea en exteriores de colegio de San Borja ante la presencia de otros estudiantes. (Foto: Captura de YT / BDP)
Escolares protagonizan pelea en exteriores de colegio de San Borja ante la presencia de otros estudiantes. (Foto: Captura de YT / BDP)
Por Redacción EC

Un nuevo caso de agresión entre estudiantes fue reportado en los exteriores del colegio público Romeo Luna Victoria, ubicado en el distrito de San Borja. Dos escolares protagonizaron una pelea que contó con la intervención de varios adultos, según imágenes difundidas del incidente.

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