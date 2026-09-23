Un nuevo caso de agresión entre estudiantes fue reportado en los exteriores del colegio público Romeo Luna Victoria, ubicado en el distrito de San Borja. Dos escolares protagonizaron una pelea que contó con la intervención de varios adultos, según imágenes difundidas del incidente.

En el video se observa a las dos menores en medio de una discusión. En ese momento, un hombre con gorra se acerca y le retira el cuaderno que una de las escolares llevaba en las manos. Según la información difundida, el sujeto sería familiar de una de las estudiantes.

La situación continuó hasta que llegó otro adulto, quien sería familiar de la otra escolar. En un primer momento, este hombre intentó evitar que la discusión terminara en una agresión física.

El adulto pidió a una de las menores que ingresara a un automóvil. Sin embargo, la escolar habría intentado acercarse nuevamente a la otra estudiante para agredirla. En ese momento, pidió ayuda al hombre que llevaba gorra, quien se interpuso entre ambos adultos.

Mientras los dos hombres permanecían enfrentados, las escolares iniciaron una pelea. Las menores se golpearon, se jalaron de los cabellos y llegaron a caer al piso, ante la presencia de otros estudiantes que se encontraban en los exteriores del colegio.

Poco después, una mujer adulta también intervino para intentar separar a las escolares. Sin embargo, las menores continuaron forcejeando y no se soltaban.

En otro momento del video, el hombre que llevaba gorra volvió a intervenir y jaló de los cabellos a una de las estudiantes, mientras continuaba la pelea entre las menores.

Hasta el momento, se desconoce si las autoridades del colegio Romeo Luna Victoria tienen conocimiento de lo ocurrido y de la participación de adultos en el incidente. El enfrentamiento se produjo en los exteriores de la institución educativa.

¿CÓMO DENUNCIAR UN CASO DE BULLYING EN EL COLEGIO?

Si eres víctima de bullying o si detectas algún caso, no debes callar. Esto debe ser reportado por los padres de familia o la institución educativa en el portal SíseVe del Ministerio de Educación. Estos son los pasos para hacer la denuncia:

Ingresa a http://www.siseve.pe/web/

Para poder reportar un caso, debes iniciar sesión o crear tu cuenta según corresponda.

Ingresa tu usuario y contraseña, luego selecciona el botón ingresar.

Ingresa a reporta un caso y seleccione la opción el botón “Nuevo Caso”.

Para poder reportar un caso de violencia escolar deberá tener claro que este consta de 5 pasos: Identificación de la institución educativa, datos de la persona agredida, datos de los supuestos agresores, datos de la violencia y descripción del caso.

Al enviar el reporte, se muestra una ventana de confirmación. Haz clic en aceptar para guardar el reporte o cancelar para omitirlo.

Finalmente, aparecerá un mensaje con el número del reporte de caso generado. Este número de reporte deberá guardarlo para que verifique el seguimiento respectivo en sigue tu caso.

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