Una mujer denunció que fue víctima de una agresión física por parte de sus exinquilinos, quienes tienen una deuda pendiente de S/11,500 por concepto de alquiler. El incidente ocurrió en un edificio en San Borja y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Margarita, la propietaria afectada, explicó a Buenos Días Perú que acudió al departamento tras descubrir que los inquilinos planeaban mudarse sin haber pagado lo adeudado, pese a haber alcanzado un acuerdo de conciliación en noviembre.

Según su relato, fue atacada por una mujer, quien, junto a otros involucrados, la golpeó y arrastró. “La señora Antonella me increpó violentamente, me golpearon entre varios, me arrastraron y me dejaron inconsciente en el pasillo”, señaló al programa periodístico.

En las imágenes de seguridad se observa cómo la víctima es arrastrada. Los vecinos, alertados por los gritos, acudieron al lugar y llamaron a los paramédicos. La denunciante sufrió golpes en la cabeza y heridas en las manos como consecuencia de la agresión.

Los agresores fueron identificados como Douglas Noriega Pérez y Antonella Bismara. Ambos habían vivido en el departamento durante dos años sin pagar el alquiler de forma regular.

La víctima solicitó garantías para su vida y presentó una denuncia ante las autoridades.