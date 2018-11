San Borja: este sábado se realizará campaña de donación de sangre en el Pentagonito

Con la finalidad de ayudar a los pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) y del Instituto de Salud del Niño (INSN), la Municipalidad de San Borja realizará la segunda campaña de donación voluntaria de sangre.



Esta iniciativa llamada "Dale vida a San Borja" se realizará este sábado 10 en el parque de la Felicidad, situado en los exteriores del Pentagonito, en el horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde.



La jornada será supervisada por médicos especialistas que someterán a los voluntarios a análisis de signos vitales y hemoglobina para comprobar si están en condición de ser donantes.



-¿Cómo se puede donar sangre?-

Los requisitos para apoyar en la campaña son tener entre 18 y 65 años de edad (hombres y mujeres), estar en buen estado de salud, no tomar ningún medicamento y no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 24 horas. No es necesario acudir en ayunas.



En el Perú, solo el 0.5% de la población es donante voluntaria de sangre, según cifras del Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre, lo cual se contrasta con el 2% que sugiere la Organización Mundial de la Salud (OMS).