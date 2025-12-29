Agentes de Fiscalización de la Municipalidad de San Isidro fueron captados en video cuando comían ceviche de una carreta incautada poco antes, mientras se encontraban en la parte trasera de un camión.

Hurgando entre los insumos del pequeño vehículo, las imágenes no tardaron en recorrer las redes sociales y generaron un sinfín de críticas, hasta llegar a conocimiento de las autoridades del distrito, quienes rechazaron el accionar de los efectivos y anunciaron medidas.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

#EnVivo



Serenos fueron captados comiendo de triciclo incautado



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/xG21WVIFwr — Canal N (@canalN_) December 29, 2025

“Ante las imágenes difundidas en medios de comunicación, donde se observa a personal de la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización haciendo uso indebido de productos retenidos durante un operativo, se ha dispuesto la separación inmediata de los agentes involucrados ”, se lee en un comunicado compartido por la Municipalidad de San Isidro.

Autoridades del distrito informaron que a los empleados involucrados se les aplicará “la máxima sanción posible, sin perjuicio de las acciones legales que puedan derivarse por esta inconducta”.

“La Municipalidad de San Isidro rechaza tajantemente cualquier accionar que vulnere los protocolos de intervención y la ética pública”, continuaron en el mensaje.

“Reafirmamos nuestro compromiso de mantener el orden con integridad, transparencia y respeto”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO