San Isidro fue sede de jornada del Minam para fortalecer capacidades frente al Fenómeno El Niño.
San Isidro fue sede de jornada del Minam para fortalecer capacidades frente al Fenómeno El Niño.
Por Redacción EC

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los funcionarios y gestores públicos para interpretar información científica, climática y territorial y traducirla en acciones frente a los efectos del Fenómeno El Niño 2026-2027, la Municipalidad de San Isidro fue sede de una jornada de capacitación impulsada por el Ministerio del Ambiente (Minam).

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