Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los funcionarios y gestores públicos para interpretar información científica, climática y territorial y traducirla en acciones frente a los efectos del Fenómeno El Niño 2026-2027, la Municipalidad de San Isidro fue sede de una jornada de capacitación impulsada por el Ministerio del Ambiente (Minam).

La actividad, realizada en el Auditorio del Centro Cultural El Olivar, reunió a representantes de gobiernos locales y regionales de Lima y Callao vinculados con la gestión ambiental, gestión del riesgo de desastres, ordenamiento territorial y cambio climático. La jornada contó con la participación de la viceministra de Gestión Ambiental, Raquel Hilianova Soto Torres.

El programa incluyó exposiciones del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre el Fenómeno El Niño 2026-2027 y sus manifestaciones en Lima y Callao, así como del Senamhi, que presentó información climática oficial y herramientas para su interpretación en la gestión ambiental.

También se abordaron los impactos ambientales vinculados al clima y el territorio, así como medidas de adaptación y resiliencia. La jornada cerró con un caso integrador sobre cómo llevar la información disponible a acciones de gestión ambiental en Lima y Callao.

Durante la actividad, la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, destacó la importancia de compartir experiencias y fortalecer el trabajo conjunto entre las distintas entidades y niveles de gobierno.

“Espacios como el que hoy nos convoca son importantes porque permiten intercambiar experiencias, fortalecer capacidades y articular esfuerzos entre los diferentes niveles de gobierno, con el objetivo de estar mejor preparados y proteger a nuestra población”, señaló.

La alcaldesa reafirmó también el compromiso de San Isidro de seguir trabajando de manera articulada frente a los fenómenos climáticos y agradeció al Ministerio del Ambiente por impulsar la jornada y considerar al distrito como sede para reunir a representantes de Lima y Callao.

Dato:

La jornada contempló además orientaciones para la elaboración de una ficha municipal posterior, que permitirá recoger la aplicación de los contenidos desarrollados durante la capacitación.