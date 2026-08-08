Una fiscalización de tránsito terminó con la intervención de un sujeto que habría amenazado con un arma a la conductora del vehículo en el que se trasladaba. El hecho ocurrió durante una acción de control realizada este fin de semana en San Isidro.

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El caso sucedió en la cuadra 2 de la calle Los Pinos, cuando inspectores de tránsito de la Municipalidad de San Isidro realizaban acciones de fiscalización al transporte informal e intervinieron un vehículo ante la presunción de que prestaba el servicio de taxi.

Durante la intervención, la conductora manifestó a los inspectores que el pasajero que viajaba en la parte posterior la estaba amenazando con un arma. Ante esta situación, el personal municipal activó de inmediato los protocolos de seguridad y solicitó el apoyo de Serenazgo y de la Policía Nacional.

Al verse descubierto, el pasajero intentó abandonar el vehículo, pero fue retenido en el lugar por los inspectores hasta la llegada del personal de seguridad. Minutos después, una unidad de Serenazgo, con agentes de la Policía Nacional a bordo, llegó a la zona y tomó el control de la intervención.

Durante la reducción, el sujeto habría dejado entre sus prendas un objeto con apariencia de arma de fuego, que fue recogido por el personal policial. El intervenido fue trasladado a la comisaría de San Isidro para las investigaciones y diligencias correspondientes.

El tipo y las características del objeto serán determinados por las autoridades competentes. Según lo manifestado por el intervenido, se trataría de un arma de aire comprimido; sin embargo, esta versión deberá ser corroborada por la Policía Nacional.

La Municipalidad de San Isidro informó que la intervención fue posible gracias a la rápida reacción de los inspectores de tránsito, quienes, además de continuar con la acción de fiscalización, activaron oportunamente el apoyo de Serenazgo y la Policía Nacional ante una situación que representaba un riesgo para la conductora.

Este tipo de acciones forman parte de los operativos de fiscalización que se desarrollan en distintos puntos del distrito para promover un transporte más seguro y ordenado, así como prevenir situaciones que puedan poner en riesgo a conductores, pasajeros y peatones.

La intervención permitió controlar la situación y evitar que el incidente pasara a mayores, gracias al trabajo coordinado entre el personal de fiscalización de tránsito de la Municipalidad de San Isidro, Serenazgo y la Policía Nacional.