Fiscalización de tránsito termina con intervención de sujeto que habría amenazado a taxista en San Isidro.
Fiscalización de tránsito termina con intervención de sujeto que habría amenazado a taxista en San Isidro.
Por Redacción EC

Una fiscalización de tránsito terminó con la intervención de un sujeto que habría amenazado con un arma a la conductora del vehículo en el que se trasladaba. El hecho ocurrió durante una acción de control realizada este fin de semana en San Isidro.

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