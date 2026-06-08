Con el objetivo de fortalecer el intercambio cultural, promover la cooperación internacional y acercar la diversidad del mundo a la ciudadanía, la Municipalidad de San Isidro inauguró la Expo Embajadas San Isidro 2026, una feria internacional que reúne a más de 30 países en el parque Andrés Avelino Cáceres.

La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, destacó que esta iniciativa reafirma el posicionamiento del distrito como “Comunidad Internacional” y fortalece los vínculos entre las representaciones diplomáticas acreditadas en el Perú y la ciudadanía. Asimismo, señaló que el evento promueve el diálogo intercultural, la integración y el respeto por la diversidad cultural.

La burgomaestre resaltó que San Isidro alberga la mayor concentración de sedes diplomáticas del país, condición que lo ha convertido en un punto de encuentro para la cooperación, el intercambio cultural y el fortalecimiento de las relaciones entre naciones.

Al evento asistió el canciller Carlos Pareja.

“Esta feria refleja el espíritu abierto e integrador de San Isidro. Nos permite acercar distintas culturas a nuestros vecinos y seguir fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre los países representados en el Perú”, destacó la alcaldesa Nancy Vizurraga.

Durante la inauguración, las delegaciones participantes compartieron parte de la riqueza cultural, artística y gastronómica de sus países mediante exhibiciones, danzas tradicionales, música, información turística y muestras de sus principales tradiciones. Entre los participantes figuran Japón, Corea, China, Francia, España, Alemania, Italia, India, Egipto, Sudáfrica, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Países Bajos, Turquía, Grecia y Qatar, entre otros.

El evento continuará hasta el 12 de junio con espectáculos artísticos, presentaciones musicales, desfiles de trajes típicos, experiencias gastronómicas internacionales y diversas actividades culturales dirigidas a vecinos y visitantes.

Vizurraga destacó que el ingreso a la Expo Embajadas San Isidro 2026 es completamente gratuito y señaló que la municipalidad ha implementado un plan integral de seguridad, limpieza y orden para garantizar una experiencia cómoda y segura a los miles de visitantes que recorrerán los espacios culturales, turísticos y gastronómicos de los países participantes.

Asimismo, indicó que esta iniciativa busca consolidar a San Isidro como referente nacional de diplomacia cultural y cooperación internacional, promoviendo el diálogo intercultural, el entendimiento entre los pueblos y el acercamiento de la ciudadanía a diversas expresiones culturales del mundo.

La Municipalidad de San Isidro proyecta la asistencia de aproximadamente 30 mil visitantes durante las tres jornadas de la feria, considerada uno de los encuentros multiculturales más importantes de Lima Metropolitana.