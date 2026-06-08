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Se inauguró la Expo Embajada.
Se inauguró la Expo Embajada.
Por Redacción EC

Con el objetivo de fortalecer el intercambio cultural, promover la cooperación internacional y acercar la diversidad del mundo a la ciudadanía, la Municipalidad de San Isidro inauguró la Expo Embajadas San Isidro 2026, una feria internacional que reúne a más de 30 países en el parque Andrés Avelino Cáceres.

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