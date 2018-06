San Isidro multó a 3.500 conductores en nueve meses | #NoTePases

Hace nueve meses se implementó el sistema de rotación vehicular en varias zonas de estacionamientos públicos de San Isidro. Desde entonces, la comuna ha sancionado a 3.500 conductores por excederse del tiempo establecido: dos horas (con 15 minutos extras de tolerancia) para visitantes y tres horas para los vecinos, que deben identificarse con su DNI.



La medida, informa la Municipalidad de San Isidro, permite que más de 7 mil vehículos por día cuenten con espacios disponibles. Esto es de lunes a viernes de 8 a.m. a 9 p.m. El resto del tiempo no hay restricciones. “Antes de la puesta en marcha de la medida, estos mismos espacios eran ocupados por un solo vehículo un promedio de 10 horas al día”, indicó la comuna.

La municipalidad señala que esta disposición ha logrado que el espacio público sea usado de manera más democrática y que disminuya la congestión vehicular relacionada con los estacionamientos indebidos.

Este Diario comprobó que en las avenidas Conquistadores, Parque Sur (cuadra 1 ) y Miguel Dasso hay inspectores de manera perenne. Estos completan los datos de los vehículos e imprimen papeles en los que se lee la matrícula, la hora de llegada al estacionamiento y la hora en la que debe retirarse el conductor.

Pero en otras vías como Camino Real, Álvarez Calderón, Javier Prado Este y Dos de Mayo, hay momentos del día en los que no se encuentra un solo trabajador municipal que supervise la rotación. Tampoco los hay en las vías cercanas a los estacionamientos públicos. “Los que dejaban sus carros varias horas en Conquistadores, por ejemplo, ahora los dejan en las calles aledañas. Se van hasta Ántero Aspíllaga para aparcar”, aseguró Magdalena de Monzarz, ex regidora del distrito. “La vez pasada me enfermé y tuve que pedirle a serenazgo que me apoye separando un espacio para el médico”, recordó. 

