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Bus del Corredor Morado se incendió en el distrito de San Juan de Lurigancho. (Foto: Captura RPP TV)
Bus del Corredor Morado se incendió en el distrito de San Juan de Lurigancho. (Foto: Captura RPP TV)
Por Redacción EC

Un bus del Corredor Morado se incendió la noche de este martes 19 de mayo en el cruce de las avenidas Ampliación Este y Fernando Wiese, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

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