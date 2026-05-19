Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Un bus del Corredor Morado se incendió la noche de este martes 19 de mayo en el cruce de las avenidas Ampliación Este y Fernando Wiese, en el distrito de San Juan de Lurigancho.
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