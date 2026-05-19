Un bus del Corredor Morado se incendió la noche de este martes 19 de mayo en el cruce de las avenidas Ampliación Este y Fernando Wiese, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Según informó un testigo a RPP TV, el siniestro se produjo al parecer por un cortocircuito. Los pasajeros evacuaron rápidamente la unidad cuando se percataron de que salía humo.

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Las llamas se propagaron rápidamente y el bus terminó completamente calcinado. La Policía Nacional (PNP) acordonó la zona y algunos comerciantes de un mercado cercano trataron de apagar el fuego.

Bus del corredor morado se incendió en la cdra 7 de la Av. Wiesse en SJL: https://t.co/df2t0vtgzN pic.twitter.com/SaKbtKSsRX — Roger García (@Aderly) May 20, 2026

Hasta el lugar llegaron varias unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios para controlar las llamas. No se reportaron heridos ni víctimas que lamentar debido a este hecho.

Al respecto, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el Corredor Morado desvió temporalmente su recorrido por la avenida Central, en ambos sentidos.

#ATUInforma | Debido a un incidente registrrado en la avenida Fernando Wiese, en San Juan de Lurigancho, los servicios del Corredor Morado desvían temporalmente su recorrido por la avenida Central, en ambos sentidos.

🚍 Toma tus precauciones. pic.twitter.com/mLlOfhdWXE — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) May 20, 2026

Según informó Andina, el incidente ha ocasionado congestión vehicular en la avenida Próceres de la Independencia y vías aledañas, en plena hora de alto tránsito en San Juan de Lurigancho.