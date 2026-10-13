Un colectivero de 23 años, identificado como Jean Pierre Santiago Rodríguez Hinostroza, fue asesinado a balazos la noche del martes 13 de octubre por un falso pasajero en la cuadra 15 de la avenida Central, en San Juan de Lurigancho.

El crimen ocurrió alrededor de las 9:30 p. m., cuando el chofer se encontraba al volante de una miniván de placa AXA-685 y color azul, perteneciente a la empresa conocida como Los Pitufos o Los Urbanitos.

#EdiciónCentral Un conductor de la empresa Urbanitos perdió la vida en San Juan de Lurigancho tras ser víctima de un hecho violento que, de manera preliminar, estaría vinculado a un caso de cobro de cupos. Encuentra las noticias del día AQUÍ ► https://t.co/zLv8mA7F8Z https://t.co/iL2WgmlGhD — América Noticias (@noticiAmerica) October 14, 2026

Según las imágenes de videovigilancia, difundidas por América Noticias, un sujeto vestido con casaca negra, buzo guinda y gorro descendió del vehículo, sacó de su mochila un arma de fuego con silenciador y disparó contra el conductor desde la ventana del copiloto.

Tras el ataque, el sicario huyó a pie e ingresó a un pasaje cercano para entregarle el arma a un cómplice.

Atacante huyendo tras haber disparado al chofer de 23 años | Captura de América Noticias

Posteriormente, ambos escaparon por separado, ya que el segundo sujeto se retiró caminando, mientras que el autor de los disparos huyó montado en una bicicleta en dirección opuesta.

Agentes de la Policía Nacional del Perú trasladaron de emergencia a Rodríguez Hinostroza al Hospital San Juan de Lurigancho, pero los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales. La víctima no registraba antecedentes policiales y deja una hija de tres años en la orfandad.

El atacante asesinó al colectivero con un arma provista de un silenciador | Foto: Captura de América Noticias

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Peritos de Criminalística acudieron a la escena para realizar las diligencias correspondientes y constataron que no había casquillos de bala en el lugar, debido al tipo de arma utilizada, en lo que sería un presunto caso de extorsión.

Vecinos denunciaron que las balaceras son frecuentes en la zona. En tanto, las unidades especializadas de la Policía Nacional continúan con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del homicidio.