El ataque habría ocurrido a las 9.30 p. m. de este martes. | Foto: Captura de Facebook e Instagram (F: @RG Noticias / I: @soychorrillano) / Composición EC
El ataque habría ocurrido a las 9.30 p. m. de este martes. | Foto: Captura de Facebook e Instagram (F: @RG Noticias / I: @soychorrillano) / Composición EC
Por Redacción EC

Un colectivero de 23 años, identificado como Jean Pierre Santiago Rodríguez Hinostroza, fue asesinado a balazos la noche del martes 13 de octubre por un falso pasajero en la cuadra 15 de la avenida Central, en San Juan de Lurigancho.

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