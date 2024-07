Un hombre de 71 años que fue reportado como desaparecido en el distrito de San Juan de Lurigancho, el miércoles 10 de julio, fue hallado inconsciente y golpeado, además, una de sus cuentas bancarias estaba vacía.

Las hijas de Dante Raúl Vites Lizarzaburu indicaron a América Noticias que su padre salió de su casa al promediar las tres de la tarde. Horas después y sin saber de su paradero, le preguntaron vía WhatsApp dónde estaba a lo que recibieron una respuesta inusual en él: “estoy bien con unos amigos”.

LEE MÁS | Bomberos atendieron alrededor de 16 casos de personas atrapadas en ascensores por apagón

“Luego no supimos más de él y pensamos que se había quedado con sus amigos, pero no llegaba y entonces empezamos a buscarlo. Fuimos a la comisaría de Zárate para presentar la denuncia, pero mayor información no nos quieren dar”, señalaron al matinal.

También, precisaron que el banco BBVA, agencia de Gran Chimú, en Zárate, les exigieron que su padre vaya para revisar qué tipo de movimiento extraños se realizaron durante su ausencia. “No nos dan esa facilidad, porque hay personas que desaparecen y la forma de ayudar es bloquear sus cuentas”.

MIRA AQUÍ | VMT: delincuentes roban por séptima vez colegio en asentamiento humano

¿Cómo reportar a una persona desaparecida?

Para denunciar una persona desaparecida a la Policía Nacional del Perú (PNP), puedes llamar a la Central de Emergencia 105. También registrar la denuncia a través del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) o Sistema de Registro de Denuncias de Investigación Criminal (SIRDIC).

Otra opción es acudir a la comisaría más cercana a tu domicilio. De hacerlo, la PNP atenderá la denuncia de manera inmediata, urgente y prioritaria. Si se trata de un niño, niña, adolescente o de una mujer víctima de violencia, la PNP activará una alerta de emergencia. Si tienes información que permita ubicar a una persona, puedes llamar gratis a la Línea 114.