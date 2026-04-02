Un incendio de importantes proporciones se registró este Jueves Santo un inmueble ubicado en la urbanización Campoy, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

El brigadier Marcos Pajuelo, del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, indicó a los medios de comunicación que unos 60 hombres de rojo trabajan desde hace más de una hora para apagar las llamas. Añadió que el siniestro ya ha sido controlado.

Detalló que el local, de unos mil metros cuadrados, fue alquilado a una empresa de colchones, según la versión que les dio el propietario.

“Por suerte el trabajo que hemos realizado nos ha permitido controlar rápidamente la emergencia”, indicó Pajuelo.

Información previa

De acuerdo a la información proporcionada por la página oficial de los bomberos, el siniestro empezó a las 11:12 a.m. y ocurre al interior de un almacén.

#EnVivo



Un incendio se registra en un inmueble en la urbanización Campoy en San Juan de Lurigancho



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/yaHmeJscym — Canal N (@canalN_) April 2, 2026

Más de 15 unidades de bomberos llegaron al lugar del siniestro para atender la emergencia. Los vecinos de la zona se encuentran preocupados ante la posibilidad de que las llamas se extiendan hacia las viviendas colindantes.

En imágenes difundidas por Canal N, se aprecia cómo una enorme columna de humo negro es vista desde zonas cercanas y lejanas al punto exacto del incendio. El tránsito de vehículos en esa parte de SJL ha sido interrumpido para que los bomberos puedan realizar su trabajo y logren apagar el fuego.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del SAMU, movilizó tres ambulancias para brindar atención médica a las personas afectadas por el incendio.

Asimismo, desplegó un equipo conformado por 10 profesionales de la salud e instalará una carpa para la atención de los ciudadanos, donde se distribuirá agua y mascarillas como medida preventiva frente a la exposición al humo.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR