Resumen

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Incendio consume almacén en la urbanización Campoy, en San Juan de Lurigancho | Captura Canal N
Incendio consume almacén en la urbanización Campoy, en San Juan de Lurigancho | Captura Canal N
Por Redacción EC

Un incendio de importantes proporciones se registró este Jueves Santo un inmueble ubicado en la urbanización Campoy, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.