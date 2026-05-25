Resumen
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Luego que una tubería de Sedapal colapsara e inundara gran parte de institución educativa Fe y Alegría N° 25, en el distrito de San Juan de Lurigancho, el domingo 24 de mayo por la tarde, el alcalde Jesús Maldonado indicó que varias áreas han quedado completamente imposibilitadas de funcionar y dar clases a casi 2 mil estudiantes.
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