Luego que una tubería de Sedapal colapsara e inundara gran parte de institución educativa Fe y Alegría N° 25, en el distrito de San Juan de Lurigancho, el domingo 24 de mayo por la tarde, el alcalde Jesús Maldonado indicó que varias áreas han quedado completamente imposibilitadas de funcionar y dar clases a casi 2 mil estudiantes.

El burgomaestre detalló a América Noticias que el agua ingresó por una puerta lateral al colegio y también se filtró entre las estructuras de concreto.

“El lugar de panadería, los talleres para los chicos con discapacidad, la sala de computación, el coliseo. El área de jardín tendrá que rehacerse de nuevo porque está hecho de material prefabricado. Queremos que la directora con la aseguradora le brinden las facilidades los jóvenes de ir a la virtualidad, porque no todos tienen esa misma capacidad”, sostuvo.

“Creemos que se debe hacer un peritaje por la antigüedad y el daño probablemente este centro educativo necesita una refacción completa. Tenemos que recuperar el centro educativo, creo que la ‘sacamos barata’ porque si esto hubiese ocurrido el lunes, hablaríamos de una tragedia”, sostuvo al matinal.

Maldonado indicó que la fuerza del agua llegó, incluso, hasta la avenida Canto Grande y también avenida Polonia.

Sedapal responde ante rotura de tubería

Germán Ramos, vocero de Sedapal, resaltó que tras la emergencia la entidad actuó de inmediato y realizaron las labores de limpieza en los ambientes.

“Sedapal garantiza que vamos a reconocer todos aquellos daños que ocurrieron en el colegio. Sedapal tiene una póliza de responsabilidad civil y no exige facturas y solo verificar la persistencia de los bienes y en base a eso, se cubren los daños”, destacó.