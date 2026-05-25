Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El coliseo quedó inundado e imposibilitado de realizar actividades deportivas. Foto: América Noticias
El coliseo quedó inundado e imposibilitado de realizar actividades deportivas. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

Luego que una tubería de Sedapal colapsara e inundara gran parte de institución educativa Fe y Alegría N° 25, en el distrito de San Juan de Lurigancho, el domingo 24 de mayo por la tarde, el alcalde Jesús Maldonado indicó que varias áreas han quedado completamente imposibilitadas de funcionar y dar clases a casi 2 mil estudiantes.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.