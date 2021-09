Decenas de vecinos del distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) amanecieron este lunes en la cuadra 31 de la Av. Próceres, uno de los puntos de abastecimiento de Sedapal, para recolectar agua tras el corte del servicio ocurrido el último sábado por un aniego.

“Estamos escasos de agua. Por eso estoy haciendo cola desde la madrugada. Necesitamos que se solucione la situación. Estoy llenando como ocho baldes”, comentó una persona a Latina Noticias.

Vecinos se amanecen para abastecerse de agua tras corte de servicio en SJL. Foto: Joel Alonzo/@photo.gec

Como se aprecia en imágenes, los residentes llegaron desde las primeras horas del día con baldes y bidones, incluso algunos han llegado al lugar en vehículos para trasladar la mayor cantidad de recipientes posibles.

“Hace media hora estoy haciendo cola. Me llevaré mis baldes en mototaxi. Anoche me cobraron S/15. Tenemos mucha incomodidad porque creo que no vamos a tener agua siete días. Sin embargo, gastar 15 soles diarios es mucho para llevar agua”, sostuvo otro agraviado a América Noticias.

VIDEO RECOMENDADO

null null

Restablecerán servicio en los próximos días

Al respecto, en un comunicado, Sedapal anunció que se restablecerá el suministro de agua en San Juan de Lurigancho en los próximos siete días.

“Con la finalidad de evitar futuras afectaciones del servicio, estamos agilizando la implementación de la obra definitiva en el colector Pirámide del Sol. Por esta razón, nos vimos a obligados a interrumpir el servicio de abastecimiento de agua potable y se prevé el restablecimiento en forma paulatina del servicio dentro de los próximos 7 días”, precisa Sedapal en su pronunciamiento.

Sedapal lamenta la suspensión del servicio en San Juan de Lurigancho y piden la comprensión de sus usuarios. Foto: Sedapal

Puntos de abastecimiento

Revisa dónde se ubican los más de 60 puntos de abastecimiento de agua potable:

Conoce los puntos de abastecimiento que tenemos en San Juan de Lurigancho. Foto: Sedapal

Conoce los puntos de abastecimiento que tenemos en San Juan de Lurigancho. Foto: Sedapal

Conoce los puntos de abastecimiento que tenemos en San Juan de Lurigancho. Foto: Sedapal

Conoce los puntos de abastecimiento que tenemos en San Juan de Lurigancho. Foto: Sedapal

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Las personas de 30 años a más pueden acudir a los diversos vacunatorios distribuidos en Lima Metropolitana, Callao, así como en Ica y Lima Provincias para recibir la vacuna contra el COVID-19.

TE PUEDE INTERESAR