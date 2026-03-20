La Policía busca determinar si Junior Wilfredo Huamaní Tapia (28) fue quien presuntamente disparó contra una combi de la empresa ‘Los Rojitos’, ataque que dejó tres muertos. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)
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En la diligencia también participaron peritos de criminalística y se realizó la reconstrucción de los hechos. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)
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El triple asesinato ocurrió el pasado 17 de marzo y terminó con la vida del chofer, Jorge Félix Vargas (23), y de dos pasajeras, Olinda Quispe (49) y otra mujer, debido a una presunta extorsión por cupos. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)
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En tanto, familiares de las víctimas llegaron hasta el lugar de los hechos para exigir justicia. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)
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Junior Wilfredo Huamaní Tapia (28) es sindicado como el autor de los disparos que dejó tres muertos. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)
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La diligencia se realizó en el paradero Cáceres, ubicado en la avenida Miguel Iglesias. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)
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El atacante se aproximó a pie desde una esquina y avanzó directamente hacia el vehículo antes de efectuar los disparos. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)
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Familiares del joven señalaron que la víctima había adquirido recientemente la unidad y venía siendo víctima de amenazas por extorsionadores. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)
Padres de familia del colegio Glorioso en El Agustino protestan con pancartas exigiendo clases presenciales. Denuncian que desde diciembre pasado se anunció la obra del cerco perimétrico con plazo de 120 días, pero no ha avanzado, afectando el acceso al colegio emblemático con turnos mañana, tarde y noche. Muchos viven en el cerro sin internet y el director ignora sus reclamos.