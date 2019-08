SJL: intervienen a madre acusada de abandonar a su bebe de siete meses | VIDEO

La Policía Nacional intervino hoy a una mujer de 18 años acusada de abandonar a su bebe de siete meses de nacido, el pasado 26 de agosto en San Juan de Lurigancho.

En su defensa, la mujer -cuya identidad se mantiene en reserva- aseguró que no quiso abandonar a su hijo, sino solo dejarlo momentáneamente al cuidado de una mujer identificada como Marly Isabel Jabo Valverde, a quien le pagó por dicha labor, según informó 90 Matinal.

La madre explicó que estos días estuvo trabajando y no contestó las llamadas de Jabo Valverde, quien se dedica a vender mazamorra, porque su celular no contaba con batería, ni tuvo acceso a un cargador.

“Le dije a señora que necesito trabajar. Llevo tiempo conociendo a la señora. Se lo dejé encargado. Le pagué 20 soles. El alquiler cuesta S/250. Me quedé [lugar donde trabajó] porque necesitaba hacer dinero”, dijo la madre de nacionalidad venezolana.

Ayer, el bebe fue llevado a la comisaría de Santa Elizabeth, donde dos policías se hicieron cargo del menor. El comisario declaró a Canal N que la madre podría ser denunciada penalmente por abandono de su hijo. No obstante, ella asegura que regresará a su país con el menor.



“Sí, me puedo hacer cargo porque voy a volver a mi país. Si no lo abandoné en Venezuela como está la situación, ahora mucho menos acá. Me quiero llevar a mi hijo”, insistió.

Ayer, el bebe pasó por el reconocimiento médico legal correspondiente. Se le diagnosticó con un cuadro de deshidratación severa, escaldaduras y principios de infección en los bronquios.

El menor permanece en un albergue de Ate Vitarte, y la Unidad de Protección Especial monitorea su cuidado.