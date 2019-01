SJL: pozos de agua de condominios resultaron afectados por agua residual

El paso de las aguas residuales por las calles y avenidas de la urbanización Los Jardines también afectó la reserva de agua que se encuentra en los pozos de los condominios de esta zona de San Juan de Lurigancho. Y es que desde la madrugada del domingo se registra un gran aniego por falla en la red de alcantarillado.

Vecinos de la avenida Boulevar Las Lausoneas denunciaron la afectación de los pozos de agua de cuatro bloques, conformados por 28 departamentos. Estos pozos se inundaron con agua residual desde la madrugada del domingo debido al gran aniego.

“Como no nos dimos cuenta apenas pasó, no pudimos cerrar la llave general de las cañerías para que no se contamine todo. Ahora ninguna de las familias que vive en estos condominios puede usar el agua del tanque”, señaló una vecina afectada.

Al respecto, el gerente de Aguas Residuales de Sedapal, Francisco Quezada, mencionó en diálogo con El Comercio que los vecinos de San Juan de Lurigancho cuentan con reservorios de tanques de agua. Sin embargo, las 112 familias que viven en los cuatro condominios han quedado sin posibilidades de utilizar el agua potable.

Hasta el momento se ha registrado un aproximado de 2.000 personas afectadas a causa del aniego. Las mayores consecuencias se produjeron en los alrededores del cruce de las avenidas Los Tusílagos y Próceres de la Independencia.

Respecto a las medidas que se van a tomar con los afectados, Quezada indicó que ellos se harán cargo de las perdidas materiales. "La mayoría de personas no quiere dejar su casa, por temor. Hasta el momento, Sedapal ha llevado a 140 personas a hoteles. Ellas se van a quedar hasta que se puedan habitar sus hogares nuevamente" dijo.