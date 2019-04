San Juan de Miraflores: incendio destruyó almacén de reciclaje

Un incendio se produjo durante la noche del domingo en un almacén de reciclaje ubicado en la cuadra 10 de la avenida Víctor Castro Iglesias, en el distrito de San Juan de Miraflores.



De acuerdo a información de Canal N, la propietaria del inmueble era una mujer de 75 años que se dedicaba al reciclaje. Ella salió a comprar y cuando regresó, encontró las llamas de fuego en el interior de su casa.

“Yo uso una lamparita a pilas, no velas. No tengo luz desde hace 20 años. No sé qué causó el incendio”, dijo la señora, quien perdió toda su ropa y enseres.

Cinco unidades de los bomberos y dos de rescate llegaron a la zona para controlar el siniestro, aunque tuvieron problemas con el abastecimiento de agua.

Luego de cuatro horas, el incendio logró ser confinado y se demandó al municipio verificar si el local contaba o no con licencia para funcionar como almacén de reciclaje.

Las autoridades también investigan qué habría ocasionado la emergencia.