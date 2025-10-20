El último fin de semana, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) desarrolló las dos primeras fechas de su examen de admisión 2026 -I , donde dos promociones de quinto año del colegio Juan Pablo Peregrino del distrito de Carabayllo alcanzaron una vacante y la mayoría de ellos ocuparon los primeros puestos.

Son un total de 37 escolares dónde destacan: Karol Jaque Huayta (1er. lugar en Ing. Biomédica); Primogenito Rupay Quispe (1er. lugar Ing. de Minas); Mauricio Arrascue Loyola (1er. lugar Ing. Geográfica), Sebastián Campos Cubas (1er. lugar Estadística); Anghela Corasma Nolasco (2do. lugar Física); entre otros jóvenes.

¿Quiénes son los estudiantes que ingresaron a UNMSM?

Josef Jaque Huayta, de 16 años, es el primer puesto en Ingeniería Biomédica en el concurso de admisión 2026-I de la UNMSM. Es un autodidacta, aprendió ajedrez hasta llegar a nivel profesional y participa de torneos y campeonatos. Le encanta dibujar y escribir historias, un lector empedernido.

Su mamá es su fiel fans y es química farmacéutica. Eligió está carrera de Biomédica porque le resulta de vital importancia llegar a través de dispositivos avanzados a diagnósticos acertados de forma inmediata.

También está Anghelo Corasma Nolasco, de 15 años, que ocupa el primer puesto en Estadística. Es hijo único y su semana transcurre en los días de clases y su entrenamiento profesional en Taekwondo. Por tres años consecutivos ha sido ganador del concurso de spelling.

Primogenito Caleb Rupay Quispe, de 16 años, es el primer puesto en Ingeniería de Minas. De madre vendedora de verduras y padre albañil, la primera cuenta que tiene una relación muy bonita con su hijo, que después de sus clases y reforzamiento llega a la casa y le pide siempre un abrazo. Es considerado un chico sociable y muy empático.