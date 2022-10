Una mujer de 78 años terminó con el brazo fracturado al intentar ayudar a su vecina cuando era agredida por su esposo. El hecho produjo en el pasaje 12 de diciembre, en el distrito de San Martín de Porres.

De acuerdo a Latina, la adulta mayor refugió a la víctima. Sin embargo, César Pariona Velázquez tomó represalias contra ella, y la agredió con un jalón que le rompió el brazo. Fue gracias a la intervención de vecinos que lograron separarla del agresor.

“Ha sido un empujón. Ha estado completamente mareado. Es donde mi mamá cae al suelo (que se fractura)”, indicó su hija.

“Mi mamita está con sentimientos encontrados. No quiere nada, lo conoce desde niño al señor. Cada quien con sus cosas. Nosotros queremos solamente que el seguro se apresure con la salud de mi mamá”, añadió.

Según el matinal, este viernes la adulta mayor será sometida a una intervención quirúrgica. En tanto, el denunciado fue conducido a la comisaría del sector.

Hasta el lugar también llegó su esposa, quien, si bien en un primer momento lo denunció, ahora negaba ser agredida.

“En un momento yo me escondo. No es porque mi esposo me pegaba. Mi esposo no me pega. Está mareado, no es justificación, pero no me está pegando”, dijo.