Una familia celebraba el cumpleaños de uno de sus integrantes cuando las explosiones y posterior incendio en un almacén clandestino, ubicado en la cuadra 15 de la avenida Los Alisos, en San Martín de Porres, los sorprendió.

“Estábamos celebrando los 15 años de mi hijo. En el momento que le dijimos ‘sopla, sopla, ahí empezó la explosión. Todo explotó, salimos corriendo. Ya el fuego estaba arriba, salimos. Todas las explosiones han sido seguidas. Hemos corrido dos cuadras y media. Por lo menos hemos oído seis explosiones. Han sido horribles”, contó la madre de familia a América Noticias.

Incendio en depósito de combustible deja un fallecido en San Martín de Porres. Foto: César Grados/GEC

En las imágenes difundidas se puede observar que su sala quedó completamente destruida, así como su televisor, las mamparas, sillas, la mesa, lavadora y otros artefactos electrodomésticos.

“Mi hija no paraba de llorar, gritaba. No quiero vivir acá me dice. Y se la han tenido que llevar a otro lugar a mi hija de 10 años”, añadió la agraviada.

Estudiante lo perdió todo

En tanto, un joven estudiante denunció que perdió varios objetos de valor a causa del incendio. “Realmente indignado por lo que ha sucedido porque esto ya tiene años. Siempre nos hemos quejado. Hay una denuncia de por medio de los vecinos que ya tienen años viviendo aquí. Nos molesta mucho porque esto es muy evidente. Si una persona está parada afuera de ese portón y el olor a combustible se siente mucho”, señaló.

Indicó que el taller clandestino tendría 15 años operando. “Es lo que se sabe, la denuncia también tiene años. Queremos que los responsables puedan indemnizar lo que se ha perdido. Gracias a Dios ningún familiar ha perdido la vida o ha sido afectado directamente, pero lo material sí. Esperamos que el responsable pueda hacerse cargo”.

Bomberos controlaron incendio

Más de 20 unidades de los bomberos, entre motobombas, ambulancias y cisternas, controlaron la emergencia -que inició pasadas las 9 de la noche- tras dos horas de trabajo.

Al respecto, el brigadier Josué Donoso, jefe Departamental de Bomberos de Lima Norte, detalló que el siniestro se inició cuando dos cisternas con mil galones de combustible derramaron parte de su contenido.

Según el matinal, el local clandestino ha sido clausurado en tres oportunidades; sin embargo, ha seguido operando. Lamentablemente, un muerto y tres heridos fue el saldo de este siniestro.