La carrera por la alcaldía de San Martín de Porres ya comenzó y el distrito se perfila como uno de los escenarios electorales que concentrará mayor atención en Lima. Quien resulte elegido en las próximas elecciones municipales tendrá la responsabilidad de reemplazar al actual alcalde Hernán Sifuentes y enfrentar uno de los principales problemas que marcarán la agenda del distrito: la inseguridad ciudadana.

Durante los últimos años, San Martín de Porres ha sido identificado como una de las zonas con mayores dificultades en materia de criminalidad. Hasta el 2023 fue considerado el distrito más peligroso de la capital por el número de denuncias registradas y, aunque algunas cifras han mostrado variaciones, continúa ubicado entre las jurisdicciones con mayor incidencia delictiva de Lima.

Durante los últimos años, San Martín de Porres ha enfrentado un escenario complejo en materia de seguridad. Si bien hasta el 2023 fue considerado el distrito con más denuncias de delitos en Lima, actualmente continúa entre las zonas con mayor incidencia criminal de la capital.

En sus calles, vecinos y comerciantes conviven con una realidad marcada por robos, extorsiones, ataques armados y hechos violentos que han cambiado la dinámica de varios sectores del distrito. Los disparos contra negocios, los homicidios y los ataques con explosivos forman parte de una problemática que ha convertido la seguridad en el principal reclamo de la población.

En el 2019, un grupo de fotógrafos de El Comercio inició una cobertura exclusiva de todos los asesinatos ejecutados por sicarios en Lima. La información obtenida ahora es capaz de revelar, por sí sola, los días, horas, modus operandi, el nivel de salvajismo y otros datos del perfil de estos criminales por encargo. Una radiografía del nuevo sicario limeño es revelada por quienes -en la mayoría de casos- llegan primero a la escena del crimen, siempre antes que la fiscalía, y a veces, incluso, antes que la policía y propios familiares.

Las cifras muestran la dimensión del reto. San Martín de Porres cuenta con siete comisarías para atender a una población que supera los 723 mil habitantes. Cada tres meses, el distrito registra más de 4.600 denuncias por delitos como homicidios, lesiones por arma de fuego, robos a transeúntes, viviendas y empresas.

Solo durante los primeros seis meses del 2026 se reportaron cerca de 30 ataques con armas de fuego, 17 homicidios y 51 atentados con explosivos contra negocios y viviendas, una situación que evidencia la presión que enfrentan las autoridades locales y policiales para contener el avance de las organizaciones criminales.

Uno de los principales problemas identificados es el déficit de personal policial. Según información de la actual administración municipal, el distrito requiere aproximadamente 2.500 efectivos para cubrir sus necesidades de seguridad, pero actualmente cuenta con menos de 1.500 agentes disponibles.

Además, San Martín de Porres concentra, junto con San Juan de Lurigancho, una parte importante de las denuncias por delitos registradas en Lima. Ambos distritos reúnen aproximadamente una de cada seis denuncias de la capital, pese a que los recursos destinados para enfrentar la criminalidad no corresponden con la magnitud del problema.

Con la campaña municipal en marcha, los candidatos ya comenzaron sus recorridos por calles, mercados y espacios públicos en busca del respaldo de los vecinos. Entre los primeros nombres que aparecen en la contienda figura Alan Vásquez, quien postula por el partido País para Todos.

Alan Vásquez, candidato por País para Todos, realizó el último domingo una caminata vecinal por San Martín de Porres como parte de sus actividades de campaña. Otros postulantes como Adolfo Mattos Piaggio y Luis Paul Cárdenas Sánchez también buscan llegar a la alcaldía distrital / INDAROOM_STUDIO

Otro de los aspirantes es el exalcalde de San Martín de Porres, Adolfo Mattos Piaggio, quien vuelve a intentar llegar al municipio luego de haber ocupado el cargo anteriormente. Su candidatura llega acompañada de cuestionamientos debido a una denuncia presentada en 2016 por el presunto delito contra la libertad sexual en agravio de una menor de 15 años.

Otro de los aspirantes es el exalcalde de San Martín de Porres, Adolfo Mattos Piaggio, quien busca volver al municipio. Enfrenta cuestionamientos por una denuncia presentada en 2016 por una menor de 15 años, acusación que él ha negado.

También figura Luis Paul Cárdenas Sánchez, quien registra un incidente policial por resistencia a la autoridad y una infracción vehicular grave pendiente de pago.

También figura Luis Paul Cárdenas Sánchez, quien busca llegar a la alcaldía de San Martín de Porres y registra antecedentes administrativos, entre ellos un incidente policial por resistencia a la autoridad y una infracción vehicular grave pendiente de pago.

Los candidatos deberán convencer a un electorado que, más allá de las promesas tradicionales de campaña, espera respuestas concretas frente a la inseguridad. En un distrito donde los vecinos reclaman mayor presencia policial, prevención y control territorial, el principal desafío será demostrar quién cuenta con una estrategia capaz de enfrentar al crimen organizado y recuperar la tranquilidad en sus calles.

La seguridad ciudadana será, así, el tema que probablemente defina la próxima elección municipal en San Martín de Porres. La pregunta que marcará la campaña será qué candidato tiene no solo un discurso, sino un plan viable para enfrentar una de las crisis más complejas de Lima.