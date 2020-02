Vecinos del cerro La Milla, ubicado en la segunda etapa de Palao, en el distrito de San Martín de Porres, denunciaron la falta del servicio de agua potable desde el último lunes. Indicaron que, ante la ola de calor, los camiones de cisternas no llegan abastecerlos por completo.

En comunicación con Canal N, los afectados indicaron que la falta del servicio sería por la rotura de una tubería matriz. Asimismo, denunciaron que los camiones de cisternas de Sedapal no llegan a las zonas altas del cerro.

Ante esta situación, Germán Ramos Ortega, gerente de Servicios Norte de Sedapal, indicó que para este sábado, exactamente al mediodía, los vecinos contarán con agua potable.

En diálogo con este diario, Ramos Ortega indicó que la interrupción del servicio de agua potable se debió a una complicación de excavación en la zona afectada. Sin embargo, este proceso de reparación estaría culminando hoy por la noche o mañana a primera hora.

“Esta falla ha originado que la línea que abastece la parte alta del cerro La Milla se haya roto. Esta reparación no ha sido sencilla, ya que encima de nuestra tubería hay un muro de contención de 10 metros de altura que no nos permitía trabajar y también hay una sede del Programa no Escolarizado de Educación Inicial (Pronoei)”, indicó para este medio.

“A la fecha, las excavaciones están terminadas y estamos procediendo instalar las tuberías en la zona. Esta noche o mañana acabaríamos con la colocación de tuberías”, agregó el ingeniero Germán Ramos.

La ausencia de la sustancia líquida se debió a una complicación de excavación en la zona afectada. (Foto: Sedapal)

Respecto a los camiones de cisternas que no llegaron a la zona alta del cerro La Milla, el funcionario sostuvo que la zona urbana del sector dificultaba la llegada de los camiones cisternas. No obstante, enfatizó que mandaron camiones más pequeños a fin de abastecer a todos los vecinos.

“Hemos dispuesto cuatro camiones de cisternas, pero lamentablemente las zonas son urbanas y no permite llegar a las zonas altas. Hay caminos angostos que no podían llegar. Aparte, hoy hemos llevado dos camiones pequeños de cisternas para que lleguen a la parte alta”, puntualizó.

“Ha sido un problema que se nos ha escapado de las manos, un problema que no nos ha permitido reparar la tubería. Estamos reparando la excavación de una línea nueva y mañana estaremos normalizando el servicio del agua. Pedimos disculpas por lo sucedido”, finalizó.