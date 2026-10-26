Vecinos de la urbanización San Diego, en el distrito de San Martín de Porres, expresaron su preocupación por una estructura de concreto ubicada en la ribera del río Chillón, que podría representar un riesgo ante un eventual incremento del caudal por el Fenómeno El Niño.

En un informe periodístico de Canal N se puede observar que en la zona hay una estructura, con forma de muro en desnivel, que fue construida en 2017 para proteger el colector primario de desagüe de Puente Piedra, el distrito colindante.

Vecinos de la urbanización San Diego en San Martín de Porres temen que el río Chillón se desborde. (Foto: Captura / Canal N)

En 2023 se realizaron trabajos preventivos y una actualización de esta infraestructura. Sin embargo, los residentes advierten que la distancia entre la estructura y la ribera es de aproximadamente dos a tres metros, lo que genera dudas sobre la capacidad de respuesta de la zona ante una eventual crecida.

El principal temor de los vecinos es que el desnivel y la disposición de la estructura puedan favorecer un desborde del río Chillón hacia ambos lados: la zona de Puente Piedra y la urbanización San Diego, ubicada en San Martín de Porres.

La preocupación se sustenta en los antecedentes de la zona, donde en 2001 se produjo un desborde que afectó a la urbanización, presuntamente relacionado con una obra que habría ocasionado filtraciones y socavación en la ribera.

#EnVivo Vecinos de la urbanización San Diego en San Martín de Porres temen que el río Chillón se desborde ante falta de descolmatación. Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/BpRHPEnWU3 — Canal N (@canalN_) October 26, 2026

Los vecinos buscan que se evalúe la estructura y se determine si ofrece garantías suficientes frente a una posible crecida del Chillón, especialmente ante el riesgo de que el agua alcance nuevamente las viviendas de la zona.

TE PUEDE INTERESAR: SMP: asesinan a balazos a estudiante de 26 años a orillas del río Chillón

La recomendación del Senamhi

En diálogo con el programa Siempre a las Ocho de El Comercio, la jefa institucional del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Grinia Ávalos, propuso que cada municipio de Lima instale una estación meteorológica para ampliar los puntos de observación y mejorar el monitoreo de las condiciones climáticas en la capital ante el Fenómeno El Niño.