Vecinos temen que el río Chillón se desborde ante falta de descolmatación. (Foto: Captura / Canal N)
Vecinos temen que el río Chillón se desborde ante falta de descolmatación. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

Vecinos de la urbanización San Diego, en el distrito de San Martín de Porres, expresaron su preocupación por una estructura de concreto ubicada en la ribera del río Chillón, que podría representar un riesgo ante un eventual incremento del caudal por el Fenómeno El Niño.

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