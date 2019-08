San Martín de Porres: buscan a joven de 19 años desaparecido desde el sábado

El joven Marlowe Jeffer Jaramillo Ventura (19) es buscado por sus familiares desde el sábado 24 de agosto, luego de que saliera de su vivienda, ubicada en la Residencial Villa Salud, en el distrito de San Martín de Porres. Ese día era el cumpleaños de su madre.

Onesimo Jaramillo Falcon, padre del joven, contó a este diario que ese día, el menor de sus cuatro hijos salió del inmueble a las 5:00 p.m. avisando que iba a comprar un regalo para su madre identificada como Martha Ventura Barreto. Presumen que aquella tarde acudió al centro comercial Plaza Norte.

“Yo estaba en Trujillo porque me encontraba brindado una conferencia. Cuando retorno el domingo y encuentro a mi esposa llorando, me dice que Marlowe ha salido y no retorna. Él almorzó con mi esposa y salió para comprar el regalo. Entonces puse la denuncia en la comisaría de San Martín de Porres, y eso está en proceso hasta ahora”, dijo.

El padre, quien es enfermero y trabaja en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado, señaló uno de los amigos de una de sus hijas recibió un mensaje del joven desaparecido a través de WhatsApp en el que aseguró que se encuentra estable.

“Llevó un celular y por momento lo tiene apagado. Solo lee el mensaje y si escribimos lo deja en visto. Con la excepción que mandó un par de fotografías. Era su fotografía, y decía ‘dile a mamá que estoy bien’. Presumo que lo tiene alguien. Anteriores, mensajes dice que respetemos su decisión de salir de casa. Él no es así”, agregó.

Al momento de la desaparición, Marlowe Jaramillo Ventura vestía una polera color gris, pantalón jean decolorado, zapatillas azules y portaba una mochila azul. El joven tiene cabello y ojos negros. Tiene tez blanca, nariz aguileña, rostro ovalado, y mide 1.71 metros.

El joven de 19 años estudia en la Academia Aduni y busca obtener una vacante a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para estudiar la carrera de Ingeniería Civil. La Policía Nacional ya realiza la indagación para dar con su paradero.

Si alguna persona tiene información sobre el paradero del joven 19 años, se puede comunicar a los números 987188888 y 984545107.