San Martín de Porres: niño con autismo está desaparecido desde el 28 de diciembre

Los familiares de Kevin Andre Moreno Rivas, un menor con el Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), informaron que se encuentra desaparecido desde el pasado 28 de diciembre en el distrito de San Martín de Porres. El niño de 10 años fue visto por última vez cuando salió de su vivienda ubicada en la Av. Santa María de la Asociación San Cristóbal, en la zona de Chuquitanta.

El último viernes del año pasado, a la 13:30 horas, el niño salió detrás de su padre que fue a comprar chupetes de helado. Su hermano, Alexander Moreno de la Cruz, dijo que al parecer el pequeño abrió la puerta de la casa para seguir a su progenitor. Desde ese momento no se sabe nada de su paradero.

Aquel día el niño vestía un polo de manga larga y pantalón de color azul marino. También unas zapatillas negras con planta blanca.

“Papá salió con mi otra hermana que tiene tres añitos y Kevin aprovechó seguro para salirse. Cuando regresaron Kevin ya no estaba y hasta el momento no sabemos nada”, contó.

Moreno de la Cruz informó que el hecho fue denunciado en la comisaría de Pro en San Martín de Porres, pero hasta el momento la familia no hay información del paradero de Kevin. Pidió apoyo de las autoridades.

“Se activó el despliegue de búsqueda pero sin resultados. Como es una zona humilde, no hay cámaras [de seguridad]”, agregó.

“Él no se comunica, no habla. Hemos buscado por todo Lima. Se ha colocado su foto en calles, postes, notarías y hospitales. Mi temor es que esté en manos equivocadas. Hemos buscado por todos lados y desespera que no tengamos pistas”, finalizó Alexander.

Si tienes información sobre su paradero comunícate a los teléfonos: 922513540 / 956500232 / 943056627