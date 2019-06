Sedapal controló aniego generado por acumulación de basura en SMP

Esta mañana se reportó un aniego de aguas residuales en la cuadra 7 de la urbanización Nicolás de Piérola, en San Martín de Porres, el cual inundó varias viviendas de la zona.

“El agua ha llegado hasta mi rodilla. Empezó desde las 7:30 a.m. yo me desperté y empecé a limpiar, se llenó todo el lugar. No puedo prender mi cocina, nada”, señaló una de las personas afectadas en reporte de Canal N.

Tras lo sucedido, Sedapal emitió un comunicado indicando que el aniego se produjo por la acumulación de basura en la red de alcantarillado.

Al lugar llegó personal técnico especializado con equipos hidrojet. Por ahora se está realizando trabajos de limpieza y desinfección en las viviendas afectadas, informaron.

Sedapal añadió que la compañía aseguradora evaluará los daños. Asimismo, invocó a los ciudadanos a “no usar el desagüe como basurero”.