El ciudadano Juan Carlos Paredes denunció una presunta negligencia por parte de personal de una veterinaria, en San Miguel. Contó que llevó el pasado 29 de febrero a su perro de raza bulldog llamado Guapo para que le den un baño medicado, pero que luego de unas horas le entregaron a su mascota muerta.

El dueño del can contó que la mañana de aquel día llevó a su perro -que tenía nueve años- junto a su hijo hasta el local Peace & Pets situado en la avenida La Paz para que le den un baño medicado. Contó que el personal de la veterinaria le explicó que se comunicarían con él para que retorne por la tarde para recoger al perro tras el servicio, pero eso no ocurrió.

Paredes dijo que al pasar las horas se preocupó y se comunicó con la veterinaria para conocer si el perro había recibido el baño, pero le informaron que había ocurrido una emergencia. Entonces, señaló que cuando llegó hasta el establecimiento recién le avisaron que Guapo había muerto debido a un paro cardio respiratorio a causa de un golpe de calor.

“Llevé a mi perro por la mañana con mi hijo y estaba en buen estado de salud. Luego, me dicen que me van a llamar a eso de las 2:30 p.m. o 3:00 p.m. Esperé hasta las 3:30 p.m. a 4:00 p.m. y fui yo quien llamó a la veterinaria para saber si Guapo estaba listo. Ahí me dijeron que había tenido una emergencia, entonces me preocupé y fui a la veterinaria que queda a unas cuadras y ahí me dicen que mi perro había fallecido por un paro cardio respiratorio producto de un golpe de calor. Lo que pienso es que hubo una negligencia. Pienso que mi perro ha estado esperando y luego cuando le tocaba su baño estaba muerto. Cuando lo vi, mi perro no estaba bañado, no lo asistieron”, señaló.

“Pienso que ha sido negligencia, se notaba que tenía horas así porque estaba frío. Seguro estaba más de dos horas así. Y yo tuve que llamar para conocer que mi perro estaba muerto”, insistió.

En otro momento, el dueño de Guapo dijo que la propietaria de la veterinaria quiso llegar a un acuerdo económico, pero que lo rechazó pues optó por denunciar el caso. En ese sentido, pidió que la Municipalidad de San Miguel efectúe una fiscalización a fin de corroborar si la citada veterinaria cuenta con el personal calificado y la infraestructura adecuada para brindar un adecuado servicio a las mascotas.

“Lo que reclamo no es una indemnización porque nosotros hicimos una constatación policial y la dueña fue quien nos propuso dar una reparación económica y entregar un perro. Lo que nosotros estamos pidiendo es justicia. Invoco a la Municipalidad de San Miguel a que haga su trabajo y haga una fiscalización de oficio. Que las autoridades correspondientes hagan una fiscalización porque esto sucedió con mi perro y queremos evitar que ocurra con otras mascotas. El daño psicológico es grande. […] quiero que las autoridades que le han dado la licencia a este establecimiento, investiguen y corroboren que cuenta con la infraestructura y con personal calificado. El golpe de calor es fácil de controlar en un bulldog. Lo pones en un lugar fresco y ya está. No me pueden decir que es un caso fortuito. Esto es una grave negligencia. No tenía el personal calificado para hacer este tipo de servicios”, señaló.

Veterinaria responde por muerte de bulldog

Enrique Gálvez, administrador de la veterinaria Peace & Pets, afirmó que se comunicaron a tiempo con dueño. También negó que se haya pretendido concretar un acuerdo económico y explicó que el caso se encuentra en investigación.

“[¿Lo llamaron a tiempo?] Sí, lo llamamos definitivamente. No voy a entrar a detalles porque esto va a tener una investigación. [¿Se quiso llegar a un acuerdo económico?] La verdad que no. Definitivamente no. Ni siquiera hemos tocado ese tema en ningún momento”, precisó.

