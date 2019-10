Una mujer fue víctima de agresión por parte de su pareja en un edificio ubicado en el distrito de San Miguel. Según los testigos que grabaron lo ocurrido, no es la primera vez que el sujeto actúa con violencia.

Ante ello, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que se dio a conocer el caso a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que proceda con investigar la agresión.

►Violencia contra la mujer: ¿cómo es el perfil del agresor, según denuncias ante el Mimp?

►Violencia de género en la PUCP: implementarán protocolo para atender denuncias tras protesta estudiantil

Imágenes, grabadas por uno de los testigos, muestran cuando el sujeto en medio de insultos lanzó un golpe en el rostro de la víctima cuando transitaban por el lobby del edificio. Luego, en los exteriores del lugar, el hombre lanzó a la mujer contra el piso y continuó la agresión.

Los vecinos del condominio expresaron su rechazo por la violenta actitud del sujeto, cuya identidad hasta el momento se desconoce. Algunos contaron que la agresión inició en el ascensor. La pareja viviría en el piso 13.

“Este señor tenía a la señora en el suelo agarrándola a patadas y a puñetes. La puede matar a golpes a esa señora, yo no entiendo como hasta ahora siguen pasando esas cosas. No es la primera vez que el señor hace ese tipo de cosas en el edificio donde vivimos. Que se identifique para sacarlo, porque no queremos que siga viviendo aquí”, señaló la vecina.

Cecilia Sandoval Vargas, representante del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMP, anunció que el sector tomó acciones dando a conocer el caso a la PNP. Recordó que testigos de una agresión puede denunciar el hecho ante las autoridades de manera presencial o comunicándose a la Línea 100.

“Hemos tomado acciones para que la Policía del sector pueda tomar conocimiento de manera oficial y hacer la indagación según corresponda. Quisiera recalcar que no hay ningún impedimento para que una persona que sea un testigo de un hecho de violencia, pueda ponerlo en conocimiento ante la autoridad”, refirió para el matinal.