¿Cómo sancionarían al peor chofer de Lima en otros países?

Con un historial de 147 multas y 28 órdenes de captura, Jesús Alberto Villareal Tasayco, lidera la lista de los mayores infractores de tránsito de Lima. Maneja un colectivo ilegal, con brevete cancelado, sin cinturón, ni espejos. Recoge pasajeros en zonas prohibidas, invade las vías auxiliares de emergencia y conduce hablando por celular. Y pese a todo, sigue en las pistas. ¿Qué sería de Villareal si vivera en un país vecino? A continuación las respuestas:

ECUADOR:

Las licencias se emiten bajo un sistema de 30 puntos. Los puntos tienen vigencia de 5 años y al cometer una infracción se van reduciendo. Si uno conduce en Ecuador con licencia caducada, anulada, revocada o suspendida, la multa equivale al 50% de un Salario Básico (aprox. US$190) y pierde 9 puntos. Si uno conduce sin licencia tendrá que pasar 3 días en prisión, tendrá 10 puntos menos y US$264 de multa. Además, el vehículo es retenido hasta que se cancele la multa.

COLOMBIA:

Al que tenga dos o más infracciones de tránsito en los últimos 6 meses, le suspenden la licencia durante un semestre. Si es sorprendido manejando con la licencia suspendida, las autoridades de tránsito la cancelan definitivamente.

CHILE:

Acumular multas de tránsito impagas lleva a estos escenarios en Chile:

1) Retención de la licencia. Si en un control de Carabineros se detecta que tiene multas pendientes, los agentes pueden quedarse con su brevete y no se lo devolverán hasta que pague.

2) Los jueces cuentan con la facultad de hacer llegar una orden de apremio cuando no se pagan multas y pueden hacer que el conductor sea sometido a reclusión nocturna por un tiempo que tendrá relación con el monto que se adeude.

3) Permiso: Si en el Registro de Multas Impagas aparecen las infracciones que no ha cancelado, no podrá obtener el permiso de circulación. Además, no podrá vender el auto porque siempre se le debe entregar al nuevo dueño el certificado de multas para asegurarse de que no exista alguna.