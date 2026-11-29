Un mototaxista fue asesinado a balazos la noche del sábado 28 de noviembre en las inmediaciones del paradero Puente Amarillo, cerca del puente Los Pinos, en el distrito de Santa Anita.

De acuerdo con información preliminar de testigos, la víctima fue atacada por un sujeto armado, quien le disparó y luego huyó del lugar.

Agentes policiales realizan indagaciones sobre lo ocurrido. Fotos: César.grados@photo.gec

El mototaxista perdió la vida a consecuencia del atentado y su cuerpo quedó tendido en la calzada.

El hecho generó preocupación entre los vecinos y transeúntes de la zona, donde se registró el ataque.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad del fallecido ni sobre las circunstancias que motivaron el asesinato.

Las autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen, identificar al responsable y determinar el móvil del ataque.