La visita del Papa incluye una parada en uno de los destinos más particulares de su recorrido por el Perú. El sábado 14 de noviembre, León XIV dejará por unas horas Chiclayo para dirigirse en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, capital de la provincia de Santa Cruz, en la región Cajamarca. El programa oficial de la visita establece que el pontífice partirá a las 9:10 a.m. desde la Base Aérea de Chiclayo y llegará a las 9:50 a.m. al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba. Una hora después, presidirá una misa en la explanada de la localidad.

El retorno está previsto para las 1:15 p.m., también en helicóptero. El Papa llegará nuevamente a la Base Aérea de Chiclayo a las 2 p.m. Antes de continuar con su agenda de la tarde, habrá permanecido alrededor de tres horas y 25 minutos en Santa Cruz.

La elección del helicóptero está relacionada con las características de este destino. Santa Cruz se encuentra conectada con Lambayeque mediante una vía que atraviesa el tramo Puente El Cumbil–Santa Cruz de Succhabamba–Chancay Baños–Chamana. El Plan Estratégico Regional de Turismo de Cajamarca identifica esta carretera como una de las conexiones entre la provincia de Santa Cruz y el departamento de Lambayeque.

La infraestructura aeroportuaria operativa de la región, según ese documento regional, se concentra en el Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias, en Cajamarca, y el aeropuerto de Jaén. Santa Cruz no figura entre esas instalaciones aeroportuarias.

Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias, en Cajamarca. (Foto: Aeropuertos.Net).

Existe, sin embargo, una referencia histórica a un aeródromo de Santa Cruz, con una pista de 800 metros destinada a avionetas y vuelos especiales o de emergencia.

Un destino a más de 2 mil metros de altura

Santa Cruz de Succhabamba se encuentra a 2 mil 035 metros sobre el nivel del mar y es la capital de la provincia de Santa Cruz. La provincia fue creada el 21 de abril de 1950 y está conformada por 11 distritos.

El portal turístico del Gobierno Regional de Cajamarca identifica entre los atractivos de la provincia a las aguas termales de Chancaybaños, las Grutas de Ushcupishgo y las ruinas de Poro Poro, estas últimas ubicadas en el distrito de Catache, dentro del área del Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima.

Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. (Foto: Difusión de Facebook grupo 'Fans Ilusión').

La propia información turística regional registra nueve restaurantes y tres establecimientos de alojamiento en la provincia. Para llegar por vía terrestre, el portal recomienda utilizar transporte hacia Ninabamba y descender en el vivero municipal, ubicado a unos diez minutos de la ciudad.

Más allá de sus atractivos turísticos, Santa Cruz posee un vínculo religioso con Chiclayo, característica que explica mejor su presencia en el itinerario papal.

Una provincia de Cajamarca que pertenece a la Diócesis de Chiclayo

Aunque Santa Cruz se encuentra políticamente en Cajamarca, su jurisdicción eclesiástica pertenece a la Diócesis de Chiclayo. Esa relación fue determinante durante los años en que Robert Prevost estuvo al frente de esa diócesis.

Antes de convertirse en León XIV, Prevost visitaba Santa Cruz con frecuencia, especialmente durante las celebraciones en honor del Señor del Costado, patrono de la provincia. En julio de este año, una comisión del Vaticano llegó hasta la localidad como parte de las visitas preparatorias para definir los lugares que formarían parte del viaje papal.

En julio de 2026, una comitiva del Vaticano llegó a Santa Cruz en un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú. (Fuente: Difusión).

La parroquia La Inmaculada conserva el recuerdo de aquellas visitas. Allí se encuentra la imagen del Señor del Costado, una de las expresiones religiosas más importantes para los habitantes de Santa Cruz.

El vínculo no fue ocasional. El director del Instituto Superior Pedagógico de Santa Cruz, César Villalobos mencionó que Prevost acudía a la localidad para celebrar confirmaciones y también se desplazaba a distritos y centros poblados de la provincia para administrar ese sacramento. “Nuestra parroquia La Inmaculada pertenece a la diócesis de Chiclayo y él permanentemente venía a dar la confirmación”, recordó.

El Señor del Costado, la imagen que acercó a Prevost a Santa Cruz

La relación de León XIV con Santa Cruz también pasa por la devoción al Señor del Costado.

La fiesta patronal se celebra cada 27 de septiembre y es una de las principales expresiones religiosas de la provincia. El portal turístico del Gobierno Regional de Cajamarca identifica precisamente al Señor del Costado como el patrón de Santa Cruz.

Señor del Costado, patrón de Santa Cruz de Succhabamba. (Foto: Difusión Instagram - Carmen Fernandez).

En 2024, la imagen fue trasladada hasta Chiclayo como parte de las actividades por los 350 años de su aparición. La Municipalidad Provincial de Chiclayo informó entonces que cientos de fieles participaron en las actividades religiosas y que la imagen fue recibida en la ciudad por los residentes santacruceños.

Además, Prevost celebró una misa en la parroquia La Inmaculada de Santa Cruz el 28 de septiembre de 2022, durante la fiesta patronal del Señor del Costado. En esa imagen aparece junto a Edgard Rimaycuna, quien entonces era secretario de la Diócesis de Chiclayo y actualmente es secretario personal del pontífice.

Robert Prevost oficiando una misa en la parroquia La Inmaculada de Santa Cruz en setiembre de 2022, junto a Edgard Rimaycuna, actual secretario privado y personal del Sumo Pontífice. (Imagen: Parroquia La Inmaculada).

Es así como el Papa León XIV llegará a Santa Cruz para visitar nuevamente a una comunidad que le es cercana desde su trabajo como Obispo en la comunidad. Volverá a un lugar que recorrió durante sus años de servicio pastoral en el Perú.

Un pueblo que se prepara para recibir al Papa

La visita tendrá como escenario una explanada de Santa Cruz de Succhabamba. Allí, a las 11 a.m. del 14 de noviembre, León XIV celebrará la misa y pronunciará su homilía.

El itinerario contempla que, terminada la actividad, el pontífice vuelva al helipuerto para continuar su recorrido hacia Chiclayo. En la tarde, a las 5:30 p.m., participará en un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo por la clausura del Año Jubilar.

Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo en Zaña, Lambayeque. (Imagen: Difusión Facebook 'Catequesis Zaña').

Para Santa Cruz, la llegada del Papa es el regreso de su querido obispo a una comunidad que lo recibió durante años y que conserva entre sus recuerdos las visitas de Robert Prevost a la parroquia, las celebraciones del Señor del Costado y sus recorridos por los pueblos de la provincia.