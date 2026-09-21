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Resumen

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León XIV llegará en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba. (Composición: Diego Aquino).
León XIV llegará en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba. (Composición: Diego Aquino).
Por Diego Aquino Pedraza

La visita del Papa incluye una parada en uno de los destinos más particulares de su recorrido por el Perú. El sábado 14 de noviembre, León XIV dejará por unas horas Chiclayo para dirigirse en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, capital de la provincia de Santa Cruz, en la región Cajamarca. El programa oficial de la visita establece que el pontífice partirá a las 9:10 a.m. desde la Base Aérea de Chiclayo y llegará a las 9:50 a.m. al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba. Una hora después, presidirá una misa en la explanada de la localidad.

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