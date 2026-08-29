Preparan operativo para recibir a unos 50 mil fieles en el Centro Histórico. (Foto: Canal N)
Preparan operativo para recibir a unos 50 mil fieles en el Centro Histórico. (Foto: Canal N)
Por Redacción EC

Decenas de fieles llegaron desde tempranas horas al convento de Santa Rosa de Lima, en el Centro Histórico de Lima, para depositar sus cartas en el tradicional Pozo de los Deseos, a pocas horas de la celebración del día central en honor a la santa peruana.

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