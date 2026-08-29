Decenas de fieles llegaron desde tempranas horas al convento de Santa Rosa de Lima, en el Centro Histórico de Lima, para depositar sus cartas en el tradicional Pozo de los Deseos, a pocas horas de la celebración del día central en honor a la santa peruana.
Decenas de fieles llegaron desde tempranas horas al convento de Santa Rosa de Lima, en el Centro Histórico de Lima, para depositar sus cartas en el tradicional Pozo de los Deseos, a pocas horas de la celebración del día central en honor a la santa peruana.
Las autoridades estiman que alrededor de 50 mil personas acudirán este domingo 30 de agosto al Centro Histórico para participar en las actividades religiosas. Ante la afluencia prevista, algunos devotos decidieron acudir con anticipación para evitar las aglomeraciones durante la jornada central.
Familias procedentes de distintos distritos, entre ellos el Callao y San Juan de Lurigancho, llegaron al santuario para cumplir promesas y entregar cartas escritas por niños y escolares. Algunos visitantes indicaron que prefirieron acudir un día antes debido a las dificultades que podría generar la multitud.
Para este domingo, la Municipalidad de Lima desplegará alrededor de mil agentes municipales, mientras que la Policía Nacional dispondrá de al menos 120 efectivos para reforzar la seguridad en el Centro Histórico.
Como parte del operativo, se instalarán ambulancias, carpas de atención y puestos de comando para atender posibles emergencias y reportes de personas extraviadas. Las autoridades recordaron que durante la celebración del año pasado se reportó el extravío de niños y adultos mayores.
También se utilizará un dron equipado con altoparlante para brindar indicaciones a los asistentes y apoyar en la búsqueda de personas que puedan separarse de sus familiares.
#EnVivo— Canal N (@canalN_) August 29, 2026
Fieles llegan al convento de Santa Rosa de Lima previo al 30 de agosto
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Recomiendan evitar vehículos particulares
Las autoridades recomendaron a los fieles evitar acudir en vehículos particulares debido a los cierres y desvíos previstos por la concentración de personas en el Centro Histórico.
El ingreso al santuario estará organizado mediante circuitos y accesos establecidos para ordenar el desplazamiento de los visitantes.
La atención en el Pozo de los Deseos se extenderá durante la jornada del domingo, desde las 6 a. m. hasta las 10 p. m.
Mientras tanto, los fieles continúan llegando al convento de Santa Rosa de Lima para cumplir sus promesas y depositar sus cartas, como parte de las actividades previas a la celebración central en honor a la santa peruana.
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