Se trata de un complejo virreinal que incluía también una iglesia y que comenzó a funcionar en 1575. (Foto: Municipalidad de Lima)
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Antiguo Hospital del Espíritu Santo
  • Se trata de un complejo virreinal que incluía también una iglesia y que comenzó a funcionar en 1575. (Foto: Municipalidad de Lima)
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    Se trata de un complejo virreinal que incluía también una iglesia y que comenzó a funcionar en 1575. (Foto: Municipalidad de Lima)

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    Se trata de un complejo virreinal que incluía también una iglesia y que comenzó a funcionar en 1575. (Foto: Municipalidad de Lima)

  • Estos vestigios, que permanecieron ocultos durante años, permiten conocer parte de la historia y las transformaciones que experimentó este sector del Centro Histórico de Lima. (Foto: Municipalidad de Lima)
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    Estos vestigios, que permanecieron ocultos durante años, permiten conocer parte de la historia y las transformaciones que experimentó este sector del Centro Histórico de Lima. (Foto: Municipalidad de Lima)

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    Estos vestigios, que permanecieron ocultos durante años, permiten conocer parte de la historia y las transformaciones que experimentó este sector del Centro Histórico de Lima. (Foto: Municipalidad de Lima)

  • Piezas de azulejos valencianos del siglo XVIII decorados con motivos vegetales. (Foto: Municipalidad de Lima)
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    Piezas de azulejos valencianos del siglo XVIII decorados con motivos vegetales. (Foto: Municipalidad de Lima)

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    Piezas de azulejos valencianos del siglo XVIII decorados con motivos vegetales. (Foto: Municipalidad de Lima)

  • Los hallazgos fueron dados a conocer por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, durante una actividad realizada en el Santuario de Santa Rosa de Lima. (Foto: Municipalidad de Lima)
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    Los hallazgos fueron dados a conocer por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, durante una actividad realizada en el Santuario de Santa Rosa de Lima. (Foto: Municipalidad de Lima)

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    Los hallazgos fueron dados a conocer por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, durante una actividad realizada en el Santuario de Santa Rosa de Lima. (Foto: Municipalidad de Lima)

  • Las investigaciones arqueológicas permitieron identificar entierros ubicados debajo de antiguos pisos de ladrillo. (Foto: Municipalidad de Lima)
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    Las investigaciones arqueológicas permitieron identificar entierros ubicados debajo de antiguos pisos de ladrillo. (Foto: Municipalidad de Lima)

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    Las investigaciones arqueológicas permitieron identificar entierros ubicados debajo de antiguos pisos de ladrillo. (Foto: Municipalidad de Lima)

  • También se identificaron antiguos muros de piedra, ladrillo y adobe. (Foto: Municipalidad de Lima)
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    También se identificaron antiguos muros de piedra, ladrillo y adobe. (Foto: Municipalidad de Lima)

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    También se identificaron antiguos muros de piedra, ladrillo y adobe. (Foto: Municipalidad de Lima)

  • Más vestigios encontrados en el antiguo Hospital del Espíritu Santo. (Foto: Municipalidad de Lima)
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    Más vestigios encontrados en el antiguo Hospital del Espíritu Santo. (Foto: Municipalidad de Lima)

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    Más vestigios encontrados en el antiguo Hospital del Espíritu Santo. (Foto: Municipalidad de Lima)

  • Más vestigios encontrados en el antiguo Hospital del Espíritu Santo. (Foto: Municipalidad de Lima)
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    Más vestigios encontrados en el antiguo Hospital del Espíritu Santo. (Foto: Municipalidad de Lima)

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    Más vestigios encontrados en el antiguo Hospital del Espíritu Santo. (Foto: Municipalidad de Lima)

  • Uno de los principales hallazgos corresponde al antiguo ingreso del hospital, donde se conserva un singular piso empedrado elaborado con cantos rodados. (Foto: Municipalidad de Lima)
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    Uno de los principales hallazgos corresponde al antiguo ingreso del hospital, donde se conserva un singular piso empedrado elaborado con cantos rodados. (Foto: Municipalidad de Lima)

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    Uno de los principales hallazgos corresponde al antiguo ingreso del hospital, donde se conserva un singular piso empedrado elaborado con cantos rodados. (Foto: Municipalidad de Lima)

Por Redacción EC

La Municipalidad de Lima, a través de la Gerencia de Planificación, Gestión y Recuperación del Centro Histórico de Lima (PROLIMA), puso a disposición de vecinos, visitantes y turistas los vestigios del antiguo Hospital del Espíritu Santo, que formó parte de un complejo virreinal que incluía también una iglesia y que comenzó a funcionar en 1575.

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