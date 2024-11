Agustín Lozano es investigado por los delitos de fraude en la administración de personas jurídicas, lavado de activos, organización criminal, corrupción en el ámbito privado y coacción, entre otros, todos ellos relacionados a su rol como presidente de la FPF.

El dirigente deportivo es acusado de haber tenido participación en la obtención de los derechos de transmisión del fútbol peruano; en la negociación y presunto favorecimiento a la empresa 1190 Sports; en la coacción a clubes que se resistían a sumarse al nuevo contrato con la dueña de los derechos de transmisión; en el gasto realizado para llevar a una delegación de 142 personas que acompañaron a la selección peruana por el repechaje al Mundial 2022; la utilización de las instalaciones de la Videna en favor de terceros, entre otros.

Autoridades allanan oficina en Lima de empresa 1190 Sports

La Policía y el Ministerio Público allanaron este miércoles, 13 de noviembre, la oficina en Lima de la empresa 1190 Sports, dueña de los derechos de transmisión de la Liga 1, como parte de la fase 2 de la investigación del caso ‘Los Galacticos’.

Agentes de la Dirección de Policía Fiscal y de la Dirección de Inteligencia de la PNP ingresaron a la oficina ubicada en un edificio de la cuadra 3 de la calle Esquilache, en San Isidro, para incautar computadoras, laptops y todo tipo de documentación que sirva para la investigación.

El director de la Policía Fiscal, general PNP Nilton Santos, explicó que se han allanado en cinco distritos a 8 empresas vinculadas a las actividades de la FPF, como la empresa agrícola Pumayaca, la empresa BCD Travel, la empresa Merkary SAC, la empresa Perú 1190 Sports, la empresa Valora Fútbol SAC, la empresa CSI Renting Perú, Illaypa SAC y C&C Abastecimiento Global.

La Policía y la Fiscalía allanan oficina de la empresa 1190 Sports, relacionado al caso de Agustin Lozano. (Foto: Allen Quintana / @photo.gec)

“Los allanamientos están directamente relacionados a la investigación que se viene realizando a la Federación Peruana de Fútbol por una presunta organización criminal”, indicó el oficial PNP.

“Los allanamientos han sido en ocho empresas en cinco distritos de Lima, en Miraflores, San Isidro, San Borja, Lince y Carmen de la Legua. Todo está relacionado al allanamiento, incautación de documentación, computadoras, laptop, lo que podamos encontrar y que pueda servir para la investigación para esta presunta organización criminal”, añadio.

El policía informó que no encontraron a ningún representante de 1190 Sports en su oficina de Lima. Horas después del operativo, la empresa 1190 Sports afirmó, en un comunicado, que actúa "con total integridad, operando de manera transparente y responsable, y siempre en cumplimiento con las normativas y disposiciones vigentes".









Acusan a Agustín Lozano de recibir millonarios depósitos de parte de la FPF

La investigación del Ministerio Público ha podido determinar que Lozano Saavedra recibió sumas de dinero cada mes desde que ejerce como presidente de la Federación Peruana de Fútbol, de acuerdo con Canal N, que accedió a un documento fiscal.

Según la Fiscalía, el dirigente deportivo cobró a la FPF, entre el 2019 y 2023, la suma de S/ 2´528.617,38, y considera que se trataría de un caso de lavado de activos bajo la modalidad de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia.

Ministerio Público argumenta que Lozano pudo percibir esos montos de dinero cada mes debido a que, supuestamente, tenía el control administrativo de la Federación Peruana de Fútbol.

Agustín Lozano cumple actualmente 15 días de detención preliminar por el caso 'Los Galácticos'.

De acuerdo con la documentación fiscal, Agustín Lozano recibió el primer abono en setiembre del 2019. En ese momento se le depositó S/ 9.105,4, pero en octubre se triplicó, ya que fue de S/ 29.314,37, y en noviembre fue de S/ 637.121,89. Es decir, en solo tres meses obtuvo S/ 675.541,66

La suerte de Agustín Lozano siguió en plena pandemia del COVID-19 y en años posteriores, pese a que las actividades del fútbol se detuvieron por la cuarentena y las medidas de aislamiento que dictó el Gobierno.

En el 2020, Lozano obtuvo S/ 174.386,03, mientras que en el 2021 fue de S/ 231.691,50. En 2022 sumó un total de S/ 306.588,04. En el 2023, Lozano recibió S/ 1′140.410,15.

Lo que llamó la atención es que hubo meses en las que Lozano cobró cifras exorbitantes. Así, por ejemplo, en enero del 2023 él recibió S/ 153,041.13 y en abril de ese mismo año se le abonó S/ 306,152.45.

Agustín Lozano es el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol. (Foto: GEC)

El Tercer Equipo de la Fiscalía de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada investiga a Lozano por cinco delitos, entre estos el de lavado de activos.

Abogada niega que Agustín Lozano haya cobrado sueldo de la FPF

En declaraciones exclusivas a El Comercio, Giulliana Loza, abogada de Agustín Lozano, precisó que su defendido no cobra un sueldo mensual como presidente de la FPF y que solo recibe dietas, de las que emite recibo por honorarios, por sesiones de Directorio y que, además, genera renta de cuarta categoría de la FPF y Conmebol en los viajes de comisión al interior del país y viajes al exterior cuando había competiciones y /o eventos internacionales- reuniones de Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), partidos de las selecciones de fútbol.

La letrada explicó que Lozano Saavedra recibe dieta de la Conmebol al tener un cargo en el Consejo de dicha entidad deportiva y que, de igual manera, genera ingresos de renta de quinta categoría, pues se encuentra en planilla.

Además, negó que el dirigente deportivo haya tenido el control administrativo de la Federación Peruana de Fútbol, pues argumentó que es la Secretaría General de la FPF la que se encarga del manejo administrativo.

Agustín Lozano cumple actualmente 15 días de detención preliminar por el caso 'Los Galácticos'

Al ser consultada por los ingresos que generaba Lozano para solventarse él y su familia, Loza indicó que su patrocinado es ingeniero de profesión y que ha desempeñado en diferentes etapas de su vida el cargo de docente. También señaló que él “genera ingresos de otras actividades económicas a las que se dedica desde hace bastante tiempo”.

Incluso, aseguró que Lozano cuenta con la documentación que sustenta todos sus ingresos y egresos, y que entregó información contable ante la solicitud de los fiscales.

“En su oportunidad presentaremos una pericia contable de parte, la cual demostrará que todos sus ingresos y egresos están debidamente sustentados”, enfatizó.

Agustín Lozano pagó consumos con tarjeta de crédito de la FPF

Agustín Lozano solventó sus consumos de miles de soles en exclusivos restaurantes y gastos personales con los recursos de la Federación Peruana de Fútbol, pese a que percibía grandes sumas de dinero cada mes

El programa “Panorama” reveló, en octubre del 2023, que Lozano hizo uso de la tarjeta de crédito de la FPF y pagó un consumo de 8.595,5 soles en el exclusivo restaurante “Central” en mayo del 2023.

Además, el dirigente pagó con dinero de la entidad sus almuerzos y cenas en “La Raya Brava Mar” (966 soles), “Cuto 16″ (491 soles), supermercado “Tottus” de Chiclayo (3.150 soles), “Las Dos Jarras” (1.711 soles), “El Charrúa” (1.921 soles) y “El Parrillero” (5.357 soles).

Incluso, la FPF le pagaba a Agustín Lozano sus membresías en los servicios de streaming Netflix y Spotify.

No obstante, Carlos Caro, entonces vocero legal de la FPF, aseguró que la federación solo le rinde cuentas a sus agremiados. “Esta plata le pertenece al gremio futbolístico y evidentemente hay rendiciones de cuenta conforme a la regulación”, expresó.

Cuestionan a Lozano por señalar que su trabajo es ser presidente de la FPF

Jhonny Baldovino, abogado de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap), y Óscar Romero, presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, cuestionaron a Agustín Lozano por señalar que trabaja como presidente de la FPF, ya que recordaron que en ese puesto solo se percibe dietas por ser miembro del Directorio de la Federación Peruana de Fútbol.

“Su trabajo no es ser presidente de la Federación. Él es presidente de la FPF porque en la asamblea representaba a un club. No es un trabajo ser presidente de la Federación. Cuando uno trabaja recibe un sueldo y tiene que estar en una planilla”, expresó Baldovino a El Comercio.

“A la doctora (Giulliana) Loza le escuché decir en la televisión que Agustín Lozano tiene arraigo laboral porque trabaja en la Federación, pero ha mostrado boletas de pago, planilla de pago, ya que el simple de hecho de ser presidente de la Federación no quiere decir que trabaje. Por ejemplo, el ser presidente del club Regatas no quiere decir que trabaje en el Regatas o sea empleado del Regatas, es un socio más. El trabajador es el que tiene una relación laboral, no el que recibe dietas”, agregó.

Jhonny Baldovino. (Foto: GEC)

“Él (Lozano) señala que trabaja en la federación. Los presidentes de la FPF se eligen, no se contratan. La posición de un presidente en la Federación es ad honoren, no recibe un sueldo, menos se le contrata. Él (Lozano), en la audiencia de control de identidad, señaló que trabaja como presidente de la FPF, pero eso no es un trabajo”, manifestó, por su parte, Romero.

Baldovino explicó que un miembro del Directorio de la FPF recibe una dieta de 800 dólares por cada reunión y que, usualmente, se realizan dos convocatorias a sesión al mes.

Además, recordó que Lozano estaría percibiendo de la Conmebol entre 20 mil y 30 mil dólares mensuales por ser miembro de su Consejo Ejecutivo, el cual está integrado por los presidentes de las 10 federaciones de Sudamérica. Detalló que la Conmebol tomó la decisión, en asamblea, de asignar una dieta mensual luego de destaparse el caso de corrupción denominado FIFAgate.

Los delitos y los hechos que se le imputan a Agustín Lozano

El pasado 7 de noviembre, el Tercer Equipo de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, a cargo del fiscal Juan Orihuela Legonia, detuvo a los miembros de una presunta organización criminal que estaría encabezada por Agustín Lozano Saavedra y otros investigados.

De acuerdo con la investigación fiscal, los integrantes de la mencionada red criminal habrían buscado beneficiarse económicamente del patrimonio de la Federación Peruana de Fútbol. Para ello, habrían utilizado los cargos directivos que ostentan en la FPF para tomar acuerdos con la finalidad de disponer de los recursos económicos de esta para beneficio propio y de terceros.

Durante la indagación se encontraron 14 hechos que vincularían a Lozano y a los integrantes de esta presunta red delictiva, como el haber conformado la comisión de derechos de transmisión de la Liga 1 con personas de su confianza a fin de llevar a cabo la licitación pública y favorecer a la empresa 1190 Sports; así como la modificación del reglamento de la Liga 1 para sancionar a los clubes que rechazaban esta licitación.

También está la entrega de aportes no justificados a clubes que integraban la Liga 1, Liga 2, y las Ligas Departamentales de Fútbol con el fin de obtener el respaldo de sus directivos; el adelanto de dinero a cuatro clubes por derechos de transmisión televisiva; la compra de deudas que mantenían los clubes con la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú; la condonación de una parte de la deuda de Ayacucho Fútbol Club; y el pago de una indemnización al club Carlos Stein.

Ademas, se les atribuye la aprobación, por parte de Agustín Lozano, para el traslado de 142 personas a partidos de la selección peruana de fútbol en el extranjero con dinero proveniente de la FPF; el uso indebido de las instalaciones de la FPF; y el presunto encubrimiento personal da Edwin Oviedo Pichotito, expresidente de la FPF, a quien omitió denunciar por el perjuicio económico causado a dicha federación durante los años 2017 y 2018, advertido por una auditoría.