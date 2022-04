Sebastián Palacín Newell, hijo del actual presidente ejecutivo de Indecopi, Julian Palacín Gutiérrez, afirmó que la revelación que hizo respecto a que él y su amigo violaron a dos mujeres inconscientes fue producto de su “imaginación”.

El hombre contó que el video anterior en el que supuestamente detallaba el ultraje sexual a dos jóvenes que recogieron en una discoteca era parte de un “experimento social” para “medir las reacciones de las audiencias”.

“Pido disculpas ante un video súper polémico que he generado, lamento que se hayan sentido ofendidos, y tengo que decirles que todo lo publicado no ha sido real, todo ha sido parte de mi imaginación, como muestra de un experimento social bajo el cual me encuentro trabajando, en el cual he deseado medir las reacciones de las audiencias, ver las reacciones, los compartir, los likes, pero todo ha acabado en un problema serio”, indicó Sebastián Palacín Newell.

“Mis disculpas con quienes se han sentido ofendidos, todo ha sido parte de mi imaginación y las historias no son reales”, agregó.

La supuesta aclaración de Sebastián Palacín Newell llega después de que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables exigió al Ministerio del Interior investigarlo.

Incluso, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavic, indicó que su sector ha enviado un escrito al Ministerio Público “para que se inicie de inmediato una investigación sobre este repudiable caso. Mi solidaridad con las jóvenes y reitero que nuestros servicios están a su disposición”.